MiAmbiente y auditores ambientales unen esfuerzos para reforzar la fiscalización en el país

En un primer encuentro técnico, se revisaron procedimientos y se hizo un llamado a fortalecer la ética, la prevención y el manejo de aguas residuales.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), a través de la Dirección Nacional de Verificación del Desempeño Ambiental (Diveda), reunió a auditores ambientales para un intercambio técnico enfocado en alinear criterios, revisar procedimientos y fortalecer la fiscalización en el país.

Durante la jornada se abordaron temas como digitalización de información, cumplimiento ambiental, guías de buenas prácticas, manejo de aguas residuales, economía circular y seguimiento a programas como el PAMA y el PMA.

La directora de Verificación del Desempeño Ambiental, Marilyn García Paredes, señaló que persisten problemas como deficiencias en metodología, omisión de datos en informes y falta de claridad en las evaluaciones. "Hoy más que nunca Panamá necesita auditores con criterio técnico, ética y valentía", afirmó.

También pidió reforzar la vigilancia en el manejo de aguas residuales, tema que calificó como uno de los principales retos de la institución. Explicó que se ha creado un equipo especial para fiscalizar vertidos y desagüe, y apeló a los auditores a emitir alertas preventivas para que las empresas corrijan fallas antes de llegar a sanciones.

“Para nosotros eso es un dolor de cabeza en estos momentos. Hemos tenido que crear un equipo que está fiscalizando todo lo que son los vertidos y los efluentes que estamos encontrando a raíz de denuncias que nos llegan por el 311”, acotó.

