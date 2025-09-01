Contraloría inicia auditoría al contrato de concesión del Ferrocarril de Panamá

La Contraloría explicó que la auditoría busca verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos entre las partes , así como garantizar que los términos de la concesión se ajusten a la normativa vigente y a los intereses del Estado panameño .

Panamá/Este lunes, la Contraloría General de la República anunció este que dio inicio a una auditoría integral al contrato de concesión del Ferrocarril de Panamá, suscrito entre el Estado panameño y la empresa Panama Canal Railway Company. La revisión abarcará tanto el contrato original como la prórroga otorgada posteriormente.

El acuerdo regula la concesión para el desarrollo, construcción, operación, administración, renovación, reconstrucción, modificación y dirección del Ferrocarril de Panamá, infraestructura estratégica para el país por su valor histórico, su aporte a la conectividad interoceánica y su impacto en la economía nacional.

Revisión de cumplimiento

La Contraloría explicó que la auditoría busca verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos entre las partes, así como garantizar que los términos de la concesión se ajusten a la normativa vigente y a los intereses del Estado panameño.

El proceso se enmarca en la misión constitucional de la entidad de fiscalizar el uso de los recursos públicos y reforzar la transparencia en la gestión estatal.

En un comunicado, la institución destacó que esta acción se suma a otras auditorías emprendidas sobre contratos de relevancia nacional, con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana y asegurar que proyectos estratégicos como el Ferrocarril de Panamá cumplan con su propósito de generar beneficios para el país.

Con esta medida, la Contraloría reafirmó su compromiso de ejercer una fiscalización responsable y transparente, en defensa de los intereses nacionales.

Como recordarán, el año pasado se dio una prórroga del contrato de concesión con la Panama Canal Railway Company para operar el ferrocarril entre la ciudad de Panamá y Colón por un período de 25 años más.

Esta prórroga se emitió el 9 de febrero de 2023 durante el mandato anterior del presidente Laurentino Nito Cortizo, en el que Noriel Araúz era el administrador de la AMP, pero no fue hasta ahora que se hace público en la Gaceta Oficial.

Con esta prórroga se extiende el contrato que se firmó por primera vez en 1998 ampliándolo por 25 años más. La prórroga del contrato se extenderá hasta el 18 de febrero de 2049. El proyecto es operado en conjunto por las empresas norteamericanas Kansas City Southern y Mi-Jack Products.

En un principio, el contrato otorgaba a la empresa el derecho de desarrollar, construir, operar, administrar, renovar, reconstruir, modificar y dirigir el ferrocarril y sus infraestructuras, así como de invertir una suma no menor de $30 millones durante los primeros cinco años.

De acuerdo a la Resolución 008-2023 de AMP, Panama Canal Railway Company invirtió $163.4 millones durante el período de ejecución de la concesión, lo que superó el monto inicial acordado de $30 millones.

Además, se indica que, por un período de 25 años, esta empresa ha pagado al Estado $55.1 millones en concepto del 10% de la entrada bruta de todas las fuentes de ingresos de las actividades ferroviarias en la zona.