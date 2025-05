Vehículos perdidos y $1.8 millones sin rastro: el caos en la Autoridad de Aseo

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), se encuentra en el ojo del huracán tras revelarse una serie de graves irregularidades administrativas. Ovil Moreno Marín, administrador de esta entidad, denunció la desaparición de vehículos y un millonario faltante en el almacén de la institución. Además, Moreno Marín detalló los hallazgos de las auditorías internas y el impacto que los recientes cierres y bloqueos en el país están teniendo en la recolección de basura.

Desaparición de vehículos

Moreno Marín informó que, al llegar a la AAUD, se encontraron desórdenes administrativos de todo tipo. Tras realizar auditorías, se interpusieron varias denuncias, incluyendo una sobre la desaparición de vehículos durante la época de pandemia.

"Se movían los vehículos para ser custodiados en un cerro Patacón. Vehículos sedanes, camiones, pick-ups, de todo tipo. Y los vehículos, cuando empezamos a hacer la investigación, a buscar a través del otro departamento de aduana interna, los camiones desaparecieron, los equipos desaparecieron, los carros desaparecieron. No están, no hay registro absolutamente de nada", explicó.

Enfatizó la gravedad del asunto: "La verdad que a mí me sorprendió totalmente este tema porque estamos hablando de más de 140 carros. O sea, no estamos hablando de un vehículo, no estamos hablando de una llanta, estamos hablando de carros enteros que, no sé, se lo habrán llevado, lo habrán desguazado, no tengo la menor idea".

Moreno Marín también criticó el sistema de descarte de bienes del Estado, calificándolo como "un desastre", y señaló que ni siquiera hay un informe de descarte de los vehículos. Aclaró que, aunque un vehículo vaya para descarte, existe un proceso legal que debe cumplirse para su disposición, y en este caso, los vehículos están desaparecidos.

Faltante en el almacén

Otra denuncia importante se refiere a un faltante en el almacén de la Autoridad de Aseo. Moreno Marín detalló el funcionamiento del sistema de inventario Istmo.

"Entonces, tú haces la compra, haces el proceso completo, tienes el registro de la compra, tienes el registro de que compraste 150 llantas. Bueno, entraron 150 llantas, está la factura, hiciste el registro de que entraron 150 llantas. A medida que vas despachando las llantas, tú las vas rebajando en el inventario. Bueno, cuando llegamos allá, 150 llantas hay salida por 75. Bueno, físicamente tiene que haber 75, pero no están".

El faltante en este caso asciende a 1.8 millones de dólares. El último inventario formal se había realizado en 2018, por lo que la nueva administración realizó uno al llegar y se encontró con esta irregularidad.

Otras denuncias

Moreno Marín mencionó que se han presentado aproximadamente seis denuncias y que van siendo presentadas otras más. También se denunció el caso de una persona que renunció hace un año y medio, pero no lo sacaron del sistema y siguieron cobrando el cheque.

Moratoria y recaudación

El administrador hizo un llamado a la ciudadanía para que se regularice con el pago de la tasa de aseo.

"Invitamos a la comunidad a que venga a la Autoridad de Aseo a regularizar el tema con la tasa de aseo. Tenemos una deuda que nos adeudan los usuarios de $116 000 000. $94 000 000 del sector residencial, 20 000 000 del sector comercial y 2 000 000 del sector gubernamental", informó.

Para incentivar el pago, se implementó una moratoria desde el 30 de abril hasta el 31 de octubre, ofreciendo descuentos del 50% para el sector residencial y 30% para el sector comercial.

Manejo de cerro Patacón

Moreno Marín aseguró que la crisis en cerro Patacón la tienen controlada. Sin embargo, reconoció problemas con un tema de lixiviado y metano. Indicó que la junta directiva de la Autoridad de Aseo aprobó una licitación pública para tres proyectos importantes.

"Uno, para la construcción de una nueva tina de vertido, que es para poder tener un área técnicamente preparada para poder recibir los desechos; un proyecto para el sistema de lixiviados para llevarlos a una tina de oxidación, una planta de tratamiento de aguas y lixiviados; y el otro es un sistema de recolección del metano para poder dar tratamiento correspondiente al metano", indicó.

Sobre la búsqueda de una nueva empresa para el manejo del vertedero y la reubicación del mismo, Moreno Marín indicó: "Estamos todavía haciendo unas evaluaciones; ya está muy pronto para que nosotros saquemos una licitación internacional. Estamos afinando ciertas cosas; hay una comisión interinstitucional para trabajar sobre este asunto. Es una preocupación muy grande del presidente de la República este tema, así como los vertederos en el interior del país también".

Impacto de los cierres

Finalmente, Moreno Marín reconoció que los cierres y bloqueos en el país han afectado la recolección de basura.

"Por lo menos aquí en la ciudad capital tenemos un problema de que nosotros tenemos ya rutas establecidas formales ya anunciadas, y estas rutas han sido afectadas. En efecto, de repente vamos por un lugar, no podemos pasar, esa ruta se acumula para el día siguiente; si al día siguiente no podemos pasar, se nos acumulan dos o tres días y sí nos está afectando", concluyó.