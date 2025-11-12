Autoridades alertan sobre el aumento de estafas y riesgos a través de aplicaciones de citas

Entre los riesgos más graves a los que se enfrentan quienes conocen personas en línea se encuentran la agresión física, sexual o psicológica, además de ser víctimas de robo o estafa.

Ciudad de Panamá/Las redes sociales y las aplicaciones de citas se han convertido en una herramienta útil para la comunicación y las relaciones personales, pero también representan un serio riesgo cuando son utilizadas por delincuentes para cometer distintos tipos de fraudes y delitos.

Ante esta situación, las autoridades panameñas advierten a la población sobre las señales de alerta que deben detectarse para evitar caer en manos de los ciberdelincuentes.

Uno de los delitos más comunes en estas plataformas es la estafa sentimental, donde los estafadores crean perfiles falsos y establecen vínculos emocionales con las víctimas en poco tiempo. Luego, utilizan excusas relacionadas con emergencias o problemas personales para solicitar dinero.

En ese sentido, también se han reportado casos de ciberacoso y suplantación de identidad, en los que se utilizan fotos o datos de terceros para engañar a los usuarios.

“Usen un correo electrónico distinto al que usan para el trabajo o la familia. No tengan su perfil de citas vinculado con el laboral, académico o familiar. No compartan información personal innecesaria al inicio, como el domicilio, la rutina o el lugar de trabajo. Cada dato adicional aumenta el riesgo de ataque”, explicó Alex Neuman, experto en tecnología.

Entre los riesgos más graves a los que se enfrentan quienes conocen personas en línea se encuentran la agresión física, sexual o psicológica, además de ser víctimas de robo o estafa.

“Hay que ser desconfiado con este tipo de contactos. Si se va a concretar una cita a través de estas aplicaciones, procure hacerlo en un lugar público y avisar a familiares o personas cercanas sobre dónde y con quién estará”, advirtió Wladimir González, jefe de ciberdelitos de la DIJ.

Aunque las denuncias sobre estos casos aún son limitadas, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) insiste en la importancia de la prevención y el uso responsable de las plataformas digitales.

Entre las recomendaciones generales destacan:

Evitar compartir número de teléfono personal o redes sociales.

Verificar el perfil de la persona antes de interactuar.

Desconfiar de perfiles con información limitada o demasiado perfectos.

Realizar el primer encuentro en un lugar público.

Avisar a un amigo o familiar sobre la cita.

Organizar el propio transporte y vigilar las pertenencias y bebidas.

Con información de Hellen Concepción