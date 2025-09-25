Autoridades decomisan artículos prohibidos en operativo dentro del Cefere

Las autoridades realizaron un operativo dentro del Centro Femenino de Rehabilitación (Cefere), donde incautaron más de 190 artículos prohibidos, entre celulares, armas artesanales y dispositivos electrónicos, durante una requisa en seis pabellones del penal.

La intervención se llevó a cabo en los hogares 1, 2, 3, 6, 9 y 10, donde se decomisaron 30 celulares completos, 72 platinas artesanales, cinco pantallas de celulares, 12 cobertores, 35 cargadores completos, 41 cables USB y cuatro dispositivos tipo vaper.

De acuerdo con el reporte oficial, estos resultados refuerzan el compromiso de las autoridades penitenciarias con el mantenimiento del orden interno y la prevención de actividades ilícitas que puedan originarse desde los recintos de reclusión.

La Policía Nacional y la Dirección General del Sistema Penitenciario reiteraron que continuarán ejecutando operativos de este tipo, con el objetivo de garantizar la seguridad, la legalidad y el respeto a los procesos de rehabilitación de las personas privadas de libertad.