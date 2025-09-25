Fallece joven por dengue en Herrera: Minsa refuerza llamado a la prevención

La paciente se encontraba hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, donde finalmente perdió la vida este jueves.

El Ministerio de Salud (Minsa) en Herrera confirmó el fallecimiento de una joven de 27 años residente en el distrito de Chitré, víctima del dengue. La paciente se encontraba hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, donde finalmente perdió la vida este jueves.

Según el reporte oficial, la joven fue inicialmente atendida en el Hospital Dr. Cecilio Castillero de Chitré y, tras el empeoramiento de su estado, fue trasladada al Hospital Gustavo Nelson Collado, donde permaneció bajo cuidados intensivos. Las pruebas enviadas al Instituto Conmemorativo Gorgas confirmaron el diagnóstico positivo por dengue.

En la provincia de Herrera se han registrado hasta la fecha 225 casos confirmados de dengue, de los cuales 153 corresponden al distrito de Chitré. Dentro de estas cifras, se reportan 70 casos en Monagrillo y 40 en Llano Bonito, lo que refleja un incremento preocupante en la incidencia de la enfermedad.

Recomendaciones de prevención

Ante esta situación, el Minsa hizo un llamado urgente a la población para reforzar las medidas de prevención, entre las que destacan: