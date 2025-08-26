Autoridades educativas investigan prácticas peligrosas en planteles de Chiriquí

El llamado también se extiende a los padres de familia, quienes deben estar más pendientes de las prácticas y juegos que realizan sus hijos, tanto dentro como fuera de la escuela.

Chiriquí, Panamá/El Ministerio de Educación ha emitido una solicitud formal a los directores de los planteles educativos de la provincia de Chiriquí para que refuercen la supervisión dentro de los centros escolares y eviten la práctica de juegos peligrosos como el denominado "pechito", que ha generado creciente preocupación entre padres, docentes y autoridades.

Según la directora regional de Educación, Maritza Gonzáles, los gabinetes psicopedagógicos de cada plantel deben encargarse del análisis del comportamiento estudiantil, con el fin de detectar y prevenir este tipo de actividades que podrían representar un riesgo para la integridad física y emocional de los jóvenes.

“Esto es algo que viene desde hace mucho tiempo, incluso dentro de las escuelas, pero hay que estar más vigilantes para evitar situaciones lamentables. Se requiere una paternidad más responsable, que vigile a los chicos, incluso si tienen más de 17 años. Hay que observar lo que ven en las pantallas y estar atentos a las actitudes que manifiestan, porque todo esto incide directamente en el aprendizaje”, manifestó Gonzáles.

El llamado también se extiende a los padres de familia, quienes deben estar más pendientes de las prácticas y juegos que realizan sus hijos, tanto dentro como fuera de la escuela.

Esta medida se adopta tras un trágico suceso registrado en la comunidad de Rincón Largo, en el distrito de Dolega, donde un joven perdió la vida jugando ''pechito'', en circunstancias que aún están bajo investigación. Las autoridades se mantienen a la espera de los resultados de las pruebas médico-legales y de la autopsia que determinarán las causas exactas del fallecimiento.

