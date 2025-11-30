Banda La Primavera regresa al escenario local tras brillar en el desfile de Macy's en New York

Veraguas/La banda de música del Centro Bilingüe La Primavera hizo historia al convertirse en la primera agrupación panameña seleccionada para participar en el Macy’s Thanksgiving Day Parade, uno de los desfiles más vistos y reconocidos a nivel mundial.

La organización del evento elige a las bandas mediante un proceso en línea estricto y altamente competitivo, lo que convierte este logro en un hito aún más significativo para el talento estudiantil panameño.

Tras su participación en Nueva York, los estudiantes retornaron a Panamá, específicamente a Santiago, para continuar con su agenda y presentarse en la celebración religiosa de la Virgen de la Medalla Milagrosa.

El director de la banda describió la experiencia como “impresionante” y afirmó que los jóvenes fueron ovacionados por panameños y latinos en Estados Unidos, quienes celebraron su presencia en el icónico desfile. Destacó además que, aunque alcanzar este objetivo requirió un esfuerzo inmenso, los estudiantes se mostraron felices y orgullosos de representar al país en un escenario internacional.

La participación del Centro Bilingüe La Primavera escribe una nueva página en la historia, al ser la primera banda panameña en presentarse en este tradicional desfile de Acción de Gracias, marcando un precedente para futuras generaciones de músicos escolares.

Información de Ney Castillo

