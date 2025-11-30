Elaboran el tamal más grande en Las Mañanitas, 118 metros de sabor y tradición

Con esta actividad, Las Mañanitas cerró el mes de la patria y abrió al mes de las fiestas de fin de año.

Ciudad de Panamá/Con una cinta métrica en mano, fueron midiendo el tamal de extremo a extremo hasta confirmar lo que todos esperaban: 118 metros de largo, al que llaman el tamal más grande.

Un proyecto que ya es símbolo de unión, orgullo y sabor panameño. La iniciativa fue parte de las actividades para conmemorar los 204 años de independencia.

Eusebio Muñóz, sacerdote de la comunidad, detalló que se utilizaron más de 3,000 hojas de bija'o, en la actividad que busca resaltar el valor de los moradores.

"El propósito es que proyectemos toda la riqueza de la cultura nacional que hay en Mañanitas (...) nos sintamos orgullosos por tener el tamal más grande de Panamá".

Detrás de esta hazaña hubo esfuerzo y muchas manos trabajando: 300 personas, para ser exactos. Casi cinco días tomó la preparación de los ingredientes; y aunque el descanso fue poco, la meta estaba clara: cocinar 150 pollos, 50 libras de carne, 50 de puerco y amasar 200 libras de maíz para encender el fogón y lograr más de 1,700 tamales.

Yasmina Pinzón, una cocinera de la actividad, agradeció el apoyo de la comunidad, a pesar del esfuerzo que se tuvo que hacer para lograr este reto.

"Esto ha sido como una hermandad de la iglesia".

Un tamal que no solo rompió récord, sino que también unió a una comunidad entera entre fuego, masa y tradición. Aquí dicen que cuando la comunidad cocina junta, la historia se sirve caliente.

Información de Fabio Caballero

También puede leer: