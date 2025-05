Hospital de Changuinola, en Bocas del Toro, sigue atendiendo pese a cierres en carretera

Bocas del Toro/A pesar de los múltiples cierres en las vías que dificultan el paso en Changuinola, el Hospital Raúl Dávila Mena continúa brindando atención médica a sus pacientes con citas y cirugías programadas.

De acuerdo con directivos del hospital, los insumos médicos han logrado llegar, aunque con retrasos y desafíos. “Los vehículos rotulados como parte de la Caja de Seguro Social (CSS) logran avanzar un poco más rápido, pero aun así hay que negociar en cada punto de cierre con los manifestantes para permitir el paso de medicamentos y materiales”, señaló Esteban Sinclair, director médico de este hospital en la provincia de Bocas del Toro.

Te puede interesar: Pasajero de accidente aéreo en Bocas del Toro cuenta su historia

El personal médico también ha demostrado un compromiso admirable. “A pesar de los bloqueos, los funcionarios se las ingenian para llegar. Están cumpliendo con sus horarios y asegurando la continuidad de los servicios”, afirmó Julio Chavarría, Jefe de Urgencias.

Las emergencias se siguen atendiendo con normalidad, y los traslados hacia el hospital de referencia en Chiriquí continúan funcionando para los casos más urgentes.

Entre los pacientes, hay historias que reflejan el esfuerzo y la resiliencia de los bocatoreños. Gladys, una adulta mayor con problemas de movilidad, llegó apoyada en su bastón para no perder su cita de ortopedia. “Me cuesta bastante venir, pero tengo una cita con cirugía hoy y no la quiero perder. Camino con dolor y no puedo tomar nada para aliviarlo porque soy alérgica”, contó. A esto se suman los gastos extras por el transporte: “Cada taxi me cobra un dólar, y entre ayer y hoy ya he gastado casi diez”.

Historias como la de Gladys se repiten. Muchos ciudadanos cruzan a pie los puntos de cierre y toman varios transportes para poder llegar a su destino. “Pasamos de todo, pero no queremos perder la atención médica. Aunque sea caminando, llegamos”, expresó otro paciente.

Mientras tanto, la incertidumbre continúa y la población se mantiene a la espera de una solución que ponga fin a los bloqueos. “La luz al final del túnel aún no se ve”, comentan con resignación.

Con información de Luis Jiménez.