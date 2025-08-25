Buscan a alias ‘Manuelito’, vinculado a homicidio en San Miguelito

Fiscalía de San Miguelito pide apoyo para ubicar a sospechoso de homicidio y tentativa de homicidio.

Ciudad de Panamá/La Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de San Miguelito solicitó este lunes la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Manuel Antonio Guillén Pinto, alias “Manuelito”, de cédula 8-879-1539, vinculado a un caso de homicidio y tentativa de homicidio.

De acuerdo con las autoridades, Guillén Pinto está relacionado con un hecho ocurrido el pasado 13 de junio de 2025 en el sector de La Palmita de Santa Marta, corregimiento de Belisario Frías.

En ese incidente, perdió la vida un ciudadano y dos mujeres, una de ellas menor de edad, resultaron víctimas de tentativa de homicidio.

El Ministerio Público pide a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Guillén Pinto comunicarse a los teléfonos 507-3321 de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de San Miguelito, o a los números 524-2518 y 524-2528 de la DIJ.