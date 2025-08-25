Uno de los más buscado por homicidio y tentativa queda bajo detención provisional en Colón

El caso al que está vinculado ocurrió el 12 de abril de 2025, en María Chiquita, provincia de Colón.

Colón/José Castillo, de 32 años de edad, quien figuraba entre los más buscados por los delitos de homicidio doloso agravado y homicidio en grado de tentativa, quedó bajo detención provisional tras enfrentarse a una audiencia de control de garantías, en la que la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala acreditara su participación en un homicidio que se registró el 12 de abril del 2025.

En la audiencia, también se legalizó la aprehensión y se formularon cargos contra este ciudadano, que fue aprehendido por la Policía Nacional en la barriada Irving Saladino, ubicada en el corregimiento de Sabanitas la noche del viernes 22 de agosto.

El caso al que se le vincula ocurrió en el corregimiento de María Chiquita, en el distrito de Portobelo, y hasta ahora involucra a siete personas, las cuales ya se encuentran imputadas y con medida de detención provisional.

Según las investigaciones, seis imputados participaron en el homicidio con arma de fuego de un hombre que estaba en el portal de su residencia; además, una mujer resultó herida en el cuello.

Seis de estos ciudadanos fueron aprehendidos mediante diligencias de allanamiento el 13 de abril del 2025, en el corregimiento de María Chiquita, por sus vinculaciones a los delitos antes mencionados, mientras que José Castillo se mantuvo prófugo de la justicia hasta el 22 de agosto, cuando fue ubicado por la Policía Nacional y puesto a órdenes del Ministerio Público.