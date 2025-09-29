Apagón en Policlínica de Calle 25 dejó a varias personas atrapadas en un elevador

Las autoridades de la policlínica actuaron rápidamente para socorrer a las personas que se mantenían atrapadas en el elevador.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un apagón en la Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés, ubicada en calle 25 de Calidonia dejó a varias personas atrapadas en uno de los elevadores del edificio.

El incidente, que ocurrió alrededor de las 10:00 a.m. Testigos en el lugar reportaron escenas de preocupación, aunque las autoridades de la policlínica actuaron rápidamente para socorrer a las personas que se mantenían atrapadas en el elevador.

Recomendaciones si quedas atrapado en un elevador

Ante un corte de luz o cualquier falla que inmovilice el elevador, mantener la calma es lo más importante. Sigue estos pasos:

  1. Mantenga la calma y evalúe la situación:
  2. No intente forzar la apertura de las puertas. Esto puede ser extremadamente peligroso si el ascensor no está nivelado con el piso, ya que podría provocar una caída.
  3. Respire profundamente y recuerde que el ascensor es una cabina sellada y segura. No hay riesgo de falta de aire.
  4. Use el botón de auxilio:
  5. Presione el botón de alarma o de llamada de emergencia dentro del panel. Este botón conecta directamente con el personal de mantenimiento, seguridad o el servicio de emergencias.
  6. Comuníquese claramente sobre la situación y su ubicación (el número de piso o el edificio).
  7. Use su teléfono móvil (si hay señal):
  8. Si el botón de emergencia no funciona o no recibe respuesta, llame a los servicios de emergencia (911) o al número de mantenimiento del edificio.
  9. Espere al personal de rescate:
  10. Bajo ninguna circunstancia intente salir por su cuenta, ni saltar o trepar. Los rescates siempre deben ser realizados por personal técnico o bomberos capacitados.
  11. Si viaja con niños o personas ansiosas, hable con ellos con un tono tranquilo para reducir el pánico.
  12. Evite el gasto de batería:
  13. Si la luz dentro del ascensor falla o se apaga, evite usar constantemente la linterna de su teléfono para ahorrar batería y poder mantener la comunicación. Los ascensores suelen tener ventilación de emergencia que funciona incluso sin electricidad.

