Apagón en Policlínica de Calle 25 dejó a varias personas atrapadas en un elevador

Ciudad de Panamá, Panamá/Un apagón en la Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés, ubicada en calle 25 de Calidonia dejó a varias personas atrapadas en uno de los elevadores del edificio.

El incidente, que ocurrió alrededor de las 10:00 a.m. Testigos en el lugar reportaron escenas de preocupación, aunque las autoridades de la policlínica actuaron rápidamente para socorrer a las personas que se mantenían atrapadas en el elevador.

Recomendaciones si quedas atrapado en un elevador

Ante un corte de luz o cualquier falla que inmovilice el elevador, mantener la calma es lo más importante. Sigue estos pasos: