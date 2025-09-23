De trauma a mordedura de serpiente: La CSS abre investigación por caso de niña en Veraguas

La menor, que permanece estable en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega , ingresó inicialmente a la Policlínica Horacio Díaz Gómez de Santiago , donde se le diagnosticó como un trauma en el tobillo, según lo reportado por sus familiares, quienes en primera instancia señalaron que se trataba de una caída.

Santiago, Veraguas/La Caja de Seguro Social (CSS) en la provincia de Veraguas confirmó que inició una investigación interna para determinar si hubo negligencia en la atención brindada a una niña de 8 años que fue mordida por una serpiente y que, en un primer momento, fue tratada únicamente bajo el protocolo de trauma.

La menor, que permanece estable en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega, ingresó inicialmente a la Policlínica Horacio Díaz Gómez de Santiago, donde se le diagnosticó como un trauma en el tobillo, según lo reportado por sus familiares, quienes en primera instancia señalaron que se trataba de una caída.

Gustavo Sánchez, director regional de la CSS en Veraguas, explicó que el caso siguió el procedimiento regular: ventanilla de admisión, evaluación por el médico de filtro y clasificación como paciente amarillo, lo que derivó en la atención con el médico tratante en urgencias.

Lo que está escrito en el expediente es que se trataba de una caída con trauma en el tobillo, no de una mordedura. Por eso se aplicó el protocolo de trauma”, aseguró.

Sin embargo, el miércoles la niña fue dada de alta y solo hasta el viernes fue llevada nuevamente al hospital de Santiago, esta vez con sangrado, cuando finalmente se determinó que la causa real era una mordedura de serpiente.

La CSS informó que se revisarán los protocolos de atención para precisar en qué momento ocurrió la confusión y si se siguieron todos los procedimientos adecuados. “Estamos evaluando cada paso de la atención para determinar responsabilidades”, añadió Sánchez.

Mientras tanto, la niña permanece bajo observación médica en condición estable, luego de haber recibido el tratamiento correspondiente para este tipo de accidente ofídico.

