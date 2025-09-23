Primer paso para eliminar las 'botellas': prohijan propuesta con sanciones de hasta 10 años de cárcel

El proyecto contempla sanciones para los funcionarios que realicen nombramientos con el fin de beneficiar a personas que no trabajan, de 4 a 6 años de prisión , y hasta 10 años cuando el nombramiento busque compartir el salario entre el designado y quien lo nombra.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional aprobó este martes, con ocho votos a favor, el proyecto de ley conocido popularmente como “antibotellas”, que busca endurecer las penas contra las personas nombradas en el Estado que cobran sin trabajar, así como contra quienes las designan.

De acuerdo con la propuesta, el servidor público que acepte un nombramiento y reciba remuneración sin prestar servicio alguno, sin causa justificada, enfrentará penas de 2 a 4 años de prisión. La sanción se agrava a 4 a 8 años cuando la lesión patrimonial al Estado supere los 50 mil dólares.

El proyecto también contempla sanciones para los funcionarios que realicen nombramientos con el fin de beneficiar a personas que no trabajan: de 4 a 6 años de prisión, y hasta 10 años cuando el nombramiento busque compartir el salario entre el designado y quien lo nombra.

La diputada Janine Prado, proponente de la iniciativa, celebró el paso dado en la Comisión: “Este proyecto antibotellas sanciona no solo a las personas que cobran sin trabajar, sino también a quienes hacen estos nombramientos. Es un avance importante en la lucha contra las botellas en las instituciones del Estado”, dijo.

Con este aval, el proyecto queda listo para entrar a primer debate en la misma comisión legislativa.

