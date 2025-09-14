Calle Uruguay se llenó de sabores en la primera edición del Pasaporte Gastronómico

Ciudad de Panamá/La Calle Uruguay se convirtió este fin de semana en un punto de encuentro cultural y culinario con la realización de la primera edición del Pasaporte Gastronómico, una actividad organizada por la Alcaldía de Panamá para promover la diversidad y el intercambio cultural a través de la comida.

Según explicó Sebastián Otway, director de Cooperación Internacional de la Alcaldía, al menos 15 embajadas participan en esta edición, ofreciendo a los asistentes una muestra de los sabores más representativos de sus países.

Una experiencia multicultural

A pesar de la lluvia que cayó en horas de la tarde, decenas de personas se dieron cita para disfrutar de esta experiencia. La actividad se extenderá hasta las 8:00 de la noche en la Calle Uruguay, con presentaciones culturales y degustaciones que complementan la oferta gastronómica.

Los asistentes destacaron lo positivo del evento, que permite probar desde platos panameños como el saus, hasta especialidades internacionales como la lechona tolimense y tamales de Colombia, la sopa “levanta borrachos” de Ecuador o el bori bori de Paraguay, entre otros.

Además de la gastronomía, el Pasaporte Gastronómico ofrece espectáculos culturales y presentaciones de conjuntos típicos de las naciones participantes, entre ellas Paraguay, Argentina, Venezuela, Colombia, Reino Unido, Estados Unidos y Panamá.

“Excelente evento, mucha gastronomía y cultura en Panamá”, comentó uno de los asistentes, mientras otro recomendaba la sopa ecuatoriana que “levanta borrachos” como una de las favoritas de la noche.

La Alcaldía de Panamá busca consolidar este evento como un espacio anual donde ciudadanos y turistas puedan vivir un recorrido gastronómico sin salir de la ciudad, fortaleciendo los lazos diplomáticos y la convivencia a través de la cultura culinaria.