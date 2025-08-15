Canal de Panamá recibe dos nuevos remolcadores de buques

Cada nuevo remolcador tiene un costo estimado de 15 millones de dólares y forma parte de las inversiones y mejoras que desarrolla la ACP.

Ciudad de Panamá/La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) celebró la ceremonia de bautizo de dos nuevos remolcadores: Isla Bastimentos y Barro Colorado. Estas unidades marcan el inicio de un plan de renovación que contempla la incorporación de un total de 20 remolcadores a la flota canalera.

Según explicó el administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez, la flota actual cuenta con aproximadamente 45 remolcadores, algunos con más de 30 y 40 años de servicio. La modernización busca dos objetivos principales: actualizar la flota para hacerla más eficiente y reducir los costos operativos; y disminuir la huella de carbono mediante el uso de tecnologías más limpias. “Estamos trabajando con remolcadores híbridos, una flota automotriz eléctrica y combustibles más limpios para nuestras operaciones”, indicó.

El uso de remolcadores en el canal de Panamá es considerado uno de los más intensivos a nivel mundial, con jornadas de entre 18 y 20 horas diarias acompañando a los buques a lo largo de todo su tránsito. Cada nuevo remolcador tiene un costo estimado de 15 millones de dólares y forma parte de las inversiones y mejoras que desarrolla la ACP para mantener la competitividad de la vía interoceánica.

El evento contó con la presencia de autoridades de la entidad y del ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza.

Durante la ceremonia, el administrador también destacó que la modernización de la flota se enmarca en una estrategia más amplia de inversiones y proyectos para fortalecer el servicio al comercio y tránsito marítimo mundial, consolidando el rol de Panamá como un punto logístico clave a nivel internacional.

El acto se realizó en el marco de la conmemoración por los 111 años del primer tránsito por el Canal, fecha que resalta la importancia histórica y estratégica de esta vía interoceánica para el comercio mundial.

Información de Jorge Quirós