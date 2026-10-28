'La cara del cáncer es cada vez más joven': Más de 7 mil personas son diagnosticadas cada año, advierte Fundacáncer

También recomendó prestar atención a otros cambios físicos, como una pérdida rápida de peso, y buscar atención médica si aparecen síntomas que generen preocupación, incluso cuando una mamografía reciente haya arrojado resultados normales.

Ciudad de Panamá/El cáncer de mama continúa como el de mayor incidencia en Panamá, con más de 1,200 mujeres diagnosticadas cada año en el Instituto Oncológico Nacional (ION), mientras que los casos en personas jóvenes también generan preocupación, según explicó Patricia Méndez, directora ejecutiva de Fundacáncer.

En Noticias AM, Méndez señaló que, de acuerdo con las estadísticas del registro hospitalario del ION, en Panamá se diagnostican más de 7,000 casos nuevos de cáncer al año. De estos, alrededor del 21% corresponde al cáncer de mama, seguido por el cáncer de próstata y el cervicouterino.

La representante de Fundacáncer indicó que, aunque octubre es el mes dedicado a sensibilizar sobre el cáncer de mama y de próstata, la prevención y la detección temprana deben mantenerse durante todo el año.

"En la detección temprana está la solución", resaltó.

Los diagnósticos de cáncer en personas jóvenes que se observan en Panamá son una tendencia global. Sobre este tema, Méndez aclaró que la situación no necesariamente significa que antes estas enfermedades no afectaran a personas jóvenes, sino que actualmente existen más mecanismos para detectarlas.

No obstante, destacó la importancia de que las personas estén atentas a los cambios en su cuerpo y acudan a evaluación médica cuando identifiquen señales de alerta.

Entre los síntomas que mencionó Méndez están la hinchazón de uno de los senos, el enrojecimiento, el dolor, las secreciones y la aparición de bultos.

También recomendó prestar atención a otros cambios físicos, como una pérdida rápida de peso, y buscar atención médica si aparecen síntomas que generen preocupación, incluso cuando una mamografía reciente haya arrojado resultados normales.

La representante de Fundacáncer recordó que, según las cifras de las autoridades, una de cada ocho mujeres desarrollará cáncer de mama en algún momento de su vida. Por ello, insistió en la importancia de mantener los controles de salud y no ignorar las señales que pueda presentar el organismo.

El acceso a las pruebas sigue siendo un desafío

Aunque Méndez reconoció que existe una mayor conciencia sobre la importancia de los exámenes preventivos y diagnósticos, advirtió que el acceso continúa siendo una barrera para algunas personas.

Entre las dificultades mencionó los costos y las demoras en la entrega de resultados, especialmente en el sistema público.

Ante esta situación, explicó que Fundacáncer trabaja para facilitar el acceso a pruebas preventivas y diagnósticas a personas que tienen dificultades para obtener estos servicios. La organización también invita a la población a conocer sus programas y canales de información para identificar los servicios disponibles.

Méndez reiteró que la sensibilización sobre el cáncer no debe limitarse a octubre y llamó a hombres y mujeres a priorizar su salud, cumplir con sus controles y buscar atención médica oportunamente.

La directora ejecutiva de Fundacáncer señaló que la detección temprana puede permitir iniciar el tratamiento a tiempo y, de ser posible, recurrir a procedimientos menos invasivos. Asimismo, recordó que las personas que enfrentan un diagnóstico de cáncer pueden acercarse a Fundacáncer para conocer los programas y servicios que ofrece la organización.

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