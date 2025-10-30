Cardenal Lacunza responde a ministra de Educación y defiende su postura tras tragedia en la comarca Ngäbe Buglé

Lacunza defendió su postura señalando que responden a una realidad que por años ha afectado a las comunidades más apartadas del país, donde niños deben cruzar ríos y quebradas.

El cardenal José Luis Lacunza reaccionó este jueves a las declaraciones de la ministra de Educación, Lucy Molinar, quien calificó como “ataques políticos” sus recientes comentarios sobre la situación que enfrentan los estudiantes de las comarcas y de áreas de difícil acceso.

Lacunza defendió su postura, señalando que sus observaciones responden a una realidad que por años ha afectado a las comunidades más apartadas del país, donde niños deben cruzar ríos y quebradas para llegar a sus centros educativos, muchas veces poniendo en riesgo sus vidas.

“¿Cuántos años llevamos pendientes de los puentes en las comarcas? ¿Cuántos niños han muerto ahogados en las quebradas y en los ríos de la comarca? Y ahí está. Ahora dicen que sí, que el presidente dijo hoy, si no me equivoco, que tiene un proyecto para hacer 100 puentes. Bendito sea Dios, eso es lo que se debió haber hecho hace 30 o 50 años, y nos hubiéramos evitado la muerte de 50 o 60 niños”, expresó el cardenal.

Ayer, durante la sesión de la Asamblea Nacional, el cardenal Lacunza elevó un contundente llamado a la conciencia nacional, al señalar que la indiferencia y la corrupción han dejado sin futuro a miles de panameños que viven en condiciones de pobreza y exclusión.

"Vengo a darle voz a esos más de 200 mil panameños que no tienen voz, pero tienen hambre”, expresó Lacunza ante el pleno legislativo, antes de iniciar un discurso marcado por el sentimiento y la reflexión social.

El cardenal lamentó que la sociedad panameña actúe muchas veces de forma reactiva y no proactiva, esperando tragedias para mirar las realidades de los más vulnerables.

En su intervención, Lacunza recordó la reciente tragedia en el distrito de Mironó, comarca Ngäbe Buglé, donde dos niñas perdieron la vida al ser arrastradas por un río crecido por las lluvias del huracán Melissa mientras intentaban llegar a su escuela.

El prelado también se refirió al anuncio del presidente José Raúl Mulino sobre la construcción de 100 puentes en diferentes puntos del país, una iniciativa que calificó como necesaria, aunque tardía.