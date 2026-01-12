Carnaval 2026: Policía Nacional en Coclé afina operativos de seguridad

Autoridades hacen un llamado preventivo a los organizadores para evitar que los tradicionales culecos se realicen de manera simultánea en diferentes puntos de la provincia

Coclé/La Policía Nacional en la provincia de Coclé informó que se encuentra en la fase de preparativos logísticos y operativos de cara a la celebración de los carnavales, con el objetivo de garantizar la seguridad de las cientos de personas que se esperan en las distintas rutas y escenarios festivos de la región.

Aunque hasta el momento no se han concretado reuniones oficiales con las juntas del carnaval, la institución hizo un llamado preventivo a los organizadores para evitar que los tradicionales culecos se realicen de manera simultánea en diferentes puntos de la provincia, como una medida para reforzar el control y la seguridad.

“Lo que se busca es mantener un lugar de concentración seguro y controlado, ya que al tener varios puntos de diversión de forma descontrolada y aislada se facilita que pandillas o grupos con rivalidades se encuentren en zonas donde no hay presencia policial, poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos. De manera integral debemos accionar para mantener la paz, la tranquilidad y proteger la vida e integridad de todas las personas”, señaló María Gutiérrez, jefa de la zona policial.

De acuerdo con la Policía Nacional, la realización escalonada de las actividades carnavalescas permitirá una mejor cobertura policial y una respuesta más rápida y efectiva ante cualquier emergencia que pueda surgir durante las festividades.

Las autoridades explicaron que Coclé concentra múltiples rutas y escenarios donde tradicionalmente se desarrollan los culecos, por lo que una planificación anticipada resulta clave para una adecuada distribución del recurso humano y logístico de la institución, con miras a garantizar un carnaval seguro para residentes y visitantes.

Con información de Nathaly Reyes.