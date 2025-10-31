Preparan segunda fase del censo de jaguares; el primero registró más de 300 ejemplares en un 38% del país

Ciudad de Panamá/La primera fase del censo de jaguares se desarrolló desde el Parque Nacional Soberanía hasta la frontera de Darién y Colombia. Fueron más de 141 mil hectáreas las que se monitorearon con más de 800 cámaras trampa para conocer el comportamiento de las poblaciones de los jaguares en el occidente y de sus principales presas.

El resultado fue en solamente la mitad del país; es decir, el 38% del país, o sea, casi 3 millones de hectáreas.

Ricardo Moreno, presidente de la fundación Yagurá, explicó que, según este primer censo, existen aproximadamente 370 jaguares.

"Y otro de los resultados sumamente vitales es que hemos estado también capturando jaguares para ponerles collares con GPS, ya hemos capturado ocho jaguares y dos pumas en zona de fincas ganaderas en la Cuenca Media del Río Chucunaque", detalló.

Ahora se programa para el próximo año dar inicio a la segunda fase, que comprenderá desde el canal de Panamá hasta la frontera de Chiriquí con Costa Rica.

Este censo, además de tener cifras más exactas de los jaguares en Panamá, busca proteger a estos a través de los programas que involucran a las comunidades que se dedican a la ganadería para que apliquen técnicas más amigables con los jaguares y el medio ambiente.

El costo de este proyecto ronda los $300 mil.

"Si las comunidades no las involucramos en este proceso, que sean parte del proceso desde que se les eduque por qué es importante la conservación del jaguar y también al proteger el jaguar conservamos otras especies, porque el jaguar es considerado como una especie de paraguas", indicó la bióloga Cándida Somarriba.

Una vez culmine este censo nacional, los datos recopilados reposarán en el Ministerio de Ambiente con el fin de establecer nuevos programas y políticas públicas que beneficien a la población de jaguares que permanece en territorio panameño y así evitar su extinción.

Información de Jocelyn Mosquera