Embajada de China en Panamá rechaza acusaciones de EEUU y defiende la relación bilateral con el país

Panamá/La embajada de la República Popular China en Panamá, a cargo de Xu Xueyuan, respondió a las declaraciones del embajador de Estados Unidos (EEUU) en el país, Kevin Marino Cabrera, quien había señalado una supuesta “influencia maligna” de China en la región.

En un conversatorio organizado por el Centro de Estudios Estratégicos Asiáticos de Panamá, en el marco del 80° aniversario de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa, la embajadora Xu Xueyuan reaccionó a recientes declaraciones emitidas por el embajador estadounidense, señalando que en la actualidad Washington mantiene una política de contención hacia China, con afirmaciones, nada fundamentadas.

En el conversatorio celebrado por el Centro de Estudios Estratégicos Asiáticos de Panamá en el marco del 80° Aniversario del Triunfo de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial, la Embajadora Xu Xueyuan respondió a las…

La diplomática recordó que China y Estados Unidos fueron aliados durante la Segunda Guerra Mundial, y que ambos países contribuyeron conjuntamente al establecimiento del sistema internacional de posguerra.

Sin embargo, indicó que en la actualidad Washington insiste en “reprimir, contener y cercar a China”, repitiendo acusaciones sin sustento contra la cooperación entre el país asiático y Panamá.

Xu rechazó categóricamente la retórica estadounidense y sostuvo que la supuesta eliminación de la “influencia maligna del Partido Comunista de China” no tiene fundamento alguno, ni podrá prosperar”. Asimismo, hizo énfasis en que China se opone a toda forma de coerción económica, prácticas abusivas e intimidatorias que perjudiquen los legítimos derechos e intereses de otros países.

La embajadora destacó que la relación diplomática entre China y Panamá corresponde a una tendencia histórica, y emana de la aspiración de los pueblos". “Si quieren que Panamá sea un amigo, deben respetar a los panameños”, enfatizó en un mensaje directo a la misión diplomática de Estados Unidos.

En los últimos meses, las relaciones entre China y Estados Unidos se han recrudecido más.