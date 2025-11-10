Fiestas patrias | La Chorrera celebró con orgullo los 204 años del Grito de Independencia de la Villa de Los Santos

La Chorrera, Panamá Oeste/La Chorrera, en Panamá Oeste, amaneció llena de alegría, música y folclore para conmemorar los 204 años del Primer Grito de Independencia de la Villa de Los Santos, una de las fechas más significativas del calendario patrio panameño, que se celebró este lunes 10 de noviembre.

Desde las 11 de la mañana iniciaron los actos protocolares y el tradicional desfile de carretas, que recorrió la Avenida de las Américas, partiendo desde la Plaza 10 de Noviembre hasta la Feria de La Chorrera.

Alrededor de 20 carretas participaron en esta colorida actividad, en la que empresas e instituciones del distrito se unieron para resaltar las tradiciones panameñas al ritmo del tamborito, con decenas de empolleradas que llenaron de elegancia y orgullo cada rincón del desfile.

Carlos Herrera, del Comité 10 de Noviembre de La Chorrera, destacó el entusiasmo de la comunidad: “Esto es tradición aquí en Chorrera. Si no hay lluvia, el 10 de noviembre no es un desfile de altura. La gente sale a pesar del clima para disfrutar de este prestigioso desfile”.

Entre los momentos más emotivos estuvo la participación del artista de música típica Jhonathan Chávez, quien fue designado abanderado de la celebración.

Me siento muy agradecido con el Comité 10 de Noviembre de la gran La Chorrera por esta distinción. Esta tierra acogió a mis padres cuando llegaron del interior y vio crecer a mi familia y a mí. Es muy bonito reencontrarme con la gente que nos ha apoyado desde nuestros inicios en la música popular panameña”. — Jhonathan Chávez - Músico Típico Panameño

El desfile, que reunió a cientos de asistentes bajo la lluvia, está previsto que concluya alrededor de las 4:30 de la tarde en la Feria de La Chorrera, donde continuarán las actividades bailables y culturales para cerrar con broche de oro esta conmemoración del Grito de Independencia de la Villa de Los Santos.

Con información de Yiniva Caballero.

