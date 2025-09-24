Cierran oficinas de MiAmbiente en Los Santos: Mantienen deuda de arrendamiento por $40 mil

El cierre ha dejado a la oficina de MiAmbiente inoperativa, y los funcionarios fueron trasladados a otra oficina de la entidad en Las Tablas.

Una deuda acumulada de casi $40 mil dólares en concepto de arrendamiento llevó al cierre forzoso de las oficinas del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en la provincia de Los Santos, luego de que los propietarios del edificio decidieran tomar medidas ante la falta de pago por parte de la institución estatal.

Según denunciaron los dueños del inmueble, el local ubicado en un edificio que albergaba las oficinas del ministerio fue cerrado desde la parte lateral para impedir cualquier tipo de acceso o actividad por parte del personal, hasta que se logre saldar la deuda pendiente.

"Desde el año 2022 se comenzó con toda la documentación y a enviar los papeles. Los mismos se extraviaban y los hemos mandado más de cinco veces, y aun así no pudieron hacer nada. Deben casi $40 mil dólares", expresó la empresaria Ielys Fuentes.

La situación, según los afectados, se remonta al año 2021 y, pese a múltiples intentos formales para gestionar el pago, incluyendo cartas, notas y reenvío de documentos, no se ha logrado una respuesta efectiva por parte del Ministerio.

El cierre ha dejado a la oficina de MiAmbiente inoperativa, y los funcionarios fueron trasladados a otra oficina de la entidad en Las Tablas.

Con información de Eduardo Vega