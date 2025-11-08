Clima en Panamá: Se esperan lluvias intermitentes y altos índices UV-B para este sábado

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este sábado 8 de noviembre se prevén condiciones variables en ambas vertientes del país, con presencia de nubes, lluvias intermitentes y episodios de actividad eléctrica en distintos sectores.

Para el Caribe, durante la mañana se anticipan cielos de dispersos a nublados, con eventos lluviosos aislados sobre las comarcas Guna Yala y Ngäbe Buglé, además de la provincia de Colón. En horas de la tarde y la noche, se esperan cielos nublados, lluvias intermitentes y episodios de aguaceros con actividad eléctrica aislada, de ligera a moderada, en áreas de la comarca Ngäbe, Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.

En el Pacífico, durante la mañana se prevén cielos de dispersos a nublados con lluvias intermitentes en Panamá Este, Darién y el golfo de Panamá; además, en el suroccidente de la península de Azuero y el sur de Veraguas. Para la tarde y noche, se esperan condiciones nubladas con lluvias continuas y aguaceros aislados, de ligeros a moderados, acompañados de actividad eléctrica en sectores de Panamá Norte, Centro, Oeste y Este; así como en Coclé, Darién, Azuero, Veraguas, Chiriquí y la comarca Ngäbe.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 14°C y 24°C, mientras que las máximas se ubicarán entre 29°C y 33°C.

Los vientos en la vertiente Caribe serán del oeste en la mañana, con velocidades entre 5 y 10 km/h, cambiando a oeste-noroeste por la tarde y noche, con velocidades entre 5 y 16 km/h. En el Pacífico, los flujos serán del noroeste en la mañana, entre 10 y 15 km/h, cambiando a este-sureste en la tarde y noche, con velocidades cercanas a 5 km/h.

Las condiciones marítimas seguirán siendo favorables en el Caribe, con olas cercanas a 0.61 metros y periodos no mayores de 7 segundos. En el Pacífico también se prevén condiciones favorables para las actividades, con olas de aproximadamente 0.61 metros y periodos de 13 segundos.

Los índices de radiación UV-B se mantendrán muy altos en ambas vertientes durante la mañana y la tarde, por lo que se recomienda extremar medidas de protección.

Hasta el momento no se mantiene ningún aviso de vigilancia.