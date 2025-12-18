Clima en Panamá: Aguaceros se intensificarán hacia la tarde en provincias del Pacífico

Se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias persistentes hasta las 11:59 p.m. de este jueves 18 de diciembre.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronosticó para este jueves 18 de diciembre un escenario con chubascos, aguaceros y actividad eléctrica en diferentes regiones del país, tanto en el sector Caribe como en el Pacífico.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana y la tarde se esperan chubascos y aguaceros de variada intensidad en Guna Yala, Colón y Bocas del Toro, con eventos aislados en el resto de la vertiente. Para la noche, el informe señala aguaceros puntualmente fuertes en Bocas del Toro, sin descartar persistencia de lluvias intermitentes.

Sobre la vertiente del Pacífico, el pronóstico indica que poco antes del mediodía comenzarán chubascos aislados en Darién, Panamá Este, Veraguas Sur y Chiriquí frontera. Con el paso de las horas, estas condiciones se intensificarán a aguaceros entre aislados y dispersos, de moderados a fuertes, con actividad eléctrica, con posibilidad de extenderse hacia Panamá Centro, Panamá Oeste y Herrera, donde también se mantiene una probabilidad de actividad eléctrica.

También puede leer: Juguetes tecnológicos marcan la tendencia de regalos en Navidad

En horas de la noche se anticipan aguaceros aislados de variada intensidad, especialmente sobre Chiriquí y el golfo de Panamá, sin descartar episodios más fuertes en sectores puntuales.

Las temperaturas máximas se ubicarán entre 28.5°C y 30°C en el Caribe, y entre 29°C y 31.5°C en el Pacífico, mientras que en montañas y la cordillera Central se mantendrán por debajo de 26°C.

En cuanto al viento, en la vertiente Caribe predominará la dirección nor-noreste a noreste, con velocidades entre 10 y 25 km/h. En el Pacífico los vientos serán de componente norte a noreste, con velocidades entre 15 y 25 km/h en Panamá, Panamá Oeste, Coclé y provincias centrales, mientras que en el resto de la vertiente se mantendrán variables hasta 15 km/h.

Las condiciones marítimas serán favorables, tanto en el litoral Caribe, con oleajes entre 0.7 m y 1.3 m y periodos de 7 a 8 segundos, como en el litoral Pacífico, donde se esperan olas de 0.4 m a 1.1 m y periodos de 8 a 13 segundos.

El Impa también advierte que los índices máximos de radiación UV-B serán de niveles altos a muy altos, por lo que se recomienda protección ante exposición solar directa.

Otros contenidos que le pueden interesar: