De la sequía al excedente: Canal de Panamá aportó al Estado casi 500 millones más que en 2024

El aporte total de este año —que incluye excedentes, derechos por tonelada y pagos por servicios públicos— superó la proyección institucional.

Ciudad de Panamá/La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) cerró el año fiscal 2025 con aportes por 2,965 millones de dólares entregados al Tesoro Nacional, cifra que supera en casi $500 millones el aporte del año anterior, de acuerdo con el vicepresidente de Operaciones, Boris Moreno.

Moreno explicó que 2025 fue catalogado como un año “húmedo”, lo que permitió recuperar niveles en los lagos Gatún y Alajuela, garantizando los calados necesarios para incrementar el paso de embarcaciones. Este escenario marcó el contraste con 2023 y 2024, periodos en los que la ACP tuvo que restringir el tránsito para asegurar el consumo humano. Esa decisión implicó una caída millonaria en ingresos: “Panamá dejó de percibir casi 500 millones de dólares”, recordó, al subrayar que la prioridad entonces fue garantizar el agua para la población.

El aporte total de este año —que incluye excedentes, derechos por tonelada y pagos por servicios públicos— superó la proyección institucional. La ACP había presupuestado cerca de $2,783 millones y terminó por sobrepasarla en “160 y algo” millones, indicó Moreno.

En términos operativos, el efecto hídrico fue clave. Según Moreno, en comparación con 2024, transitaron alrededor de 2,000 buques adicionales, lo que equivale a lo que el Canal se vio obligado a dejar pasar durante las restricciones.

El segmento que más aportó volvió a ser el de portacontenedores, que reforzó su movimiento en las esclusas Neopanamax. Factores geopolíticos también influyeron: a juicio del ejecutivo, el anuncio de ajustes arancelarios impulsó recompras anticipadas y aumentó el tránsito para proteger inventarios.

Sobre las perspectivas para 2026, la ACP diseñó un presupuesto conservador ante la incertidumbre global. Aunque los primeros tres meses del nuevo ciclo superan las metas, la entidad reconoce que conflictos, ajustes comerciales y presiones arancelarias podrían impactar el desempeño.

"Estamos por encima del presupuesto, y esperamos que sigan así", indicó.

En lo climático, el Canal asegura que está mejor preparado para un posible verano severo. Moreno sostuvo que los lagos se llenaron “a plenitud” al cierre del año pasado, lo que permitió sostener calados de 50 pies desde septiembre de 2024, algo que calificó como un hecho inédito. “Hoy amanecimos con el lago Gatún en 88.8 pies… y el lago Alajuela está a tope”, señaló. Con esos niveles, estiman poder enfrentar la estación seca sin mayores complicaciones, aunque el riesgo dependerá de la duración del verano.

Otras informaciones que le pueden interesar: