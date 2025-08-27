Colonenses se mantienen escépticos ante nueva promesa de recuperar la Casa Wilcox

La Casa Wilcox, construida por el ciudadano estadounidense Roberto Wilcox con el propósito de convertirla en un inmueble de alquiler, es considerada una de las estructuras históricas más emblemáticas de Colón.

Colón/El presidente de la República anunció que el proyecto de reconstrucción de la Casa Wilcox en Colón está nuevamente en marcha, tras años de abandono de esta emblemática estructura ubicada en la calle 9 de la avenida Central, que hoy se encuentra en ruinas.

“Con la ministra de Cultura estamos ya haciendo los últimos toques para rehacer la Casa Wilcox. No para cubrirla con una tela como hizo un hombre que se llamó presidente de la República, sino para rehacerla como corresponde”, afirmó el mandatario José Raúl Mulino.

De acuerdo con las autoridades, una vez restaurada, la Casa Wilcox podría convertirse en un centro de intercambio cultural y de uso compartido, similar al proyecto del antiguo colegio Abel Bravo, hoy uno de los espacios de integración más representativos de la provincia.

Dado el deterioro de la infraestructura, primero se realizará un estudio estructural que defina el estado real del inmueble y permita ajustar el diseño del proyecto, el cual ya no será de vivienda, sino de carácter cultural. Actualmente, el plan está en fase de licitación del diseño, estimado en 1.2 millones de dólares, según explicó la ministra de Cultura, Maruja Herrera.

Aunque la licitación aún no ha sido adjudicada, las autoridades aseguran que el proyecto registra tres meses de avance en planificación. Una vez concluido el estudio, se podrá conocer el costo real de la reconstrucción.

Los residentes de Colón, sin embargo, se muestran cautelosos.

Señalan que a lo largo de los años varios mandatarios, incluidos Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo, prometieron recuperar la Casa Wilcox sin resultados visibles. “Esperamos que no sea una promesa de las tantas que nos han hecho a los colonenses, que esta vez sí sea una realidad y que se cumpla con paso firme, como él dice", expresó un residente.

La Casa Wilcox, construida por el ciudadano estadounidense Roberto Wilcox con el propósito de convertirla en un inmueble de alquiler, es considerada una de las estructuras históricas más emblemáticas de Colón. Su rescate es visto como clave para revitalizar la imagen turística de la ciudad.

Información de Jorge Quirós