Colón registra 50% de embarazos adolescentes no planificados

Las estadísticas reflejan una realidad que afecta a las adolescentes mujeres, quienes muchas veces deben abandonar sus estudios debido a un embarazo temprano.

Colón, Panamá/La provincia de Colón enfrenta un preocupante panorama en materia de salud sexual y reproductiva: el 50% de los embarazos en adolescentes no son planificados, según reveló Edith Castillo, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Panamá.

El anuncio se dio durante el lanzamiento de la campaña “Hablemos Claro”, en el marco del Día Mundial de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, que busca orientar a los jóvenes, promover el diálogo intergeneracional y fortalecer a las familias en la educación sexual integral.

Castillo advirtió que, más allá de los números, preocupa la normalización de relaciones afectivas entre adolescentes y adultos, con una diferencia de edad superior a cinco años.

🔗Puedes leer: Drones se suman a la lucha contra la delincuencia en Panamá y Colón

“Lo que sí es cierto es que nuestras adolescentes están teniendo una relación afectiva con personas mayores de edad y estamos teniendo sociedades que están normalizando el tema del embarazo, pero sobre todo adultos teniendo relaciones afectivas y emocionales con adolescentes”, enfatizó.

Impacto social y educativo

Las estadísticas reflejan una realidad que afecta principalmente a las adolescentes mujeres, quienes muchas veces deben abandonar sus estudios debido a un embarazo temprano.

Esta situación limita sus oportunidades educativas y laborales, aumenta su vulnerabilidad social y, en algunos casos, las expone a un nuevo embarazo a temprana edad.

Con la campaña Hablemos Claro, el UNFPA y sus aliados buscan generar conciencia y romper tabúes en torno a la educación sexual, para prevenir situaciones que comprometan el futuro de miles de jóvenes panameños.

Con información de Nestor Delgado