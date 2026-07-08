Comercios tendrán un año para adecuarse a la ley que obliga a identificar alimentos nacionales, importados y sucedáneos

La Acodeco será la entidad responsable de verificar el cumplimiento de la ley una vez entre en vigor.

Los comercios de todo el país tendrán un año para adecuarse a la Ley 543 de 2026, que obliga a identificar de forma visible si los alimentos que ofrecen son nacionales, importados, originales, sucedáneos o de imitación, además de establecer nuevas reglas para la exhibición de estos productos.

La normativa, publicada en la Gaceta Oficial el pasado 7 de julio, entrará en vigencia el 7 de julio de 2027, periodo durante el cual los establecimientos deberán adaptar sus anaqueles, señalización e inventarios para cumplir con las nuevas disposiciones.

La ley será de cumplimiento obligatorio para supermercados, tiendas, abarroterías, minisúper y demás comercios dedicados a la venta de alimentos.

La jefa del Departamento de Metrología de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Edilma López, explicó que la nueva legislación amplía las obligaciones que ya existían en materia de información al consumidor.

"Con la Ley 543 el marco se amplía. Además de tener letreros donde los productos deben estar identificados como nacionales o importados, los productos sucedáneos no solamente tienen que estar anunciados, también tienen que estar separados", indicó.

La funcionaria precisó que, hasta ahora, los productos sucedáneos compartían el mismo espacio de exhibición que los originales, siempre que estuvieran identificados con un letrero.

"Lo que pretende la ley es que, además de tener el letrero, estén separados para que el consumidor tenga mayor claridad sobre el producto que está adquiriendo", añadió.

López destacó que el objetivo de la normativa no es calificar un producto como mejor o peor que otro, sino garantizar que los consumidores cuenten con información suficiente para tomar una decisión de compra.

"No se trata de si el producto es bueno o malo. Lo importante es que el consumidor tenga la información suficiente para saber por qué está pagando. Si mi economía me permite adquirir un determinado producto, tengo que saber qué me estoy llevando", señaló.

La Acodeco será la entidad responsable de verificar el cumplimiento de la ley una vez entre en vigor.

Durante el periodo de transición, la institución desarrollará jornadas informativas dirigidas a comerciantes para explicar el alcance de la normativa y orientarlos sobre las adecuaciones que deberán realizar antes de iniciar los operativos de fiscalización.

La Ley 543 también establece un régimen de sanciones para quienes incumplan las nuevas disposiciones, con multas que van desde 1,000 hasta 15,000 dólares, dependiendo de la gravedad de la infracción y de si existe reincidencia.

Información de Yamy Rivas

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