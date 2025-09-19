Comic Con Panamá 2025 abre sus puertas con un despliegue de cultura pop y talento internacional

El evento se desarrolla en el Centro de Convenciones Amador y estará abierto al público hasta el próximo 21 de septiembre, en horario de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Ciudad de Panamá/Este viernes dio inicio Comic Con Panamá 2025, una de las convenciones más esperadas por los fanáticos del entretenimiento, la cultura pop, el anime, el manga y el cine. El evento se desarrolla en el Centro de Convenciones Amador y estará abierto al público hasta el próximo 21 de septiembre, en horario de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

La convención reúne a miles de seguidores del universo geek, quienes pueden disfrutar de paneles, presentaciones, firmas de autógrafos y sesiones fotográficas con invitados internacionales, además de una amplia variedad de artículos coleccionables y piezas únicas de artistas tanto nacionales como extranjeros.

“Como todos los años, tenemos invitados completamente nuevos que no han venido antes, así que tienen la oportunidad de tomarse fotos con ellos y pedirles autógrafos”, señaló Val Monique, coordinadora de Comic Con Panamá.

“Además, este año tenemos el Artist Alley más grande que hemos tenido y queríamos enfocarnos en apoyar a los artistas locales”, subrayó.

El Artist Alley se ha convertido en uno de los espacios más visitados del evento, donde los creadores panameños e internacionales exponen y venden su arte, desde ilustraciones originales hasta productos inspirados en franquicias populares.

Comic Con Panamá 2025 promete ser un punto de encuentro para los amantes del cosplay, los cómics, los videojuegos y todo lo relacionado con la cultura geek. Los boletos están disponibles en línea a través del sitio oficial comicconpanama.com.

Con información de Yenny Caballero