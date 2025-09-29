Condenan a ocho años de prisión a ciudadano por robo agravado en restaurante

El hecho se registró el 29 de agosto de 2023 en un restaurante de comida asiática ubicado en el sector de Condado del Rey.

Ciudad de Panamá/La Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Regional de San Miguelito obtuvo una condena de ocho años de prisión contra un ciudadano por el delito de robo agravado, tras una audiencia de acuerdo de pena celebrada recientemente.

El hecho se registró el 29 de agosto de 2023, alrededor de las 7:10 p.m., en un restaurante de comida asiática ubicado en el sector de Condado del Rey, corregimiento de Amelia Denis de Icaza.

De acuerdo con la investigación, el sentenciado, junto a otro sujeto aún no identificado, ingresó al establecimiento encapuchado y portando un arma de fuego, con la cual intimidó al administrador y a los clientes. Los asaltantes lograron sustraer el dinero de una caja fuerte, además de pertenencias de dos personas presentes en el local.

