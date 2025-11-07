Conductores están molestos por demoras en los trabajos en la ampliación de la vía Transístmica en Chilibre

La ampliación de la vía Transístmica en el área de Chilibre, específicamente entre Villa Grecia y Don Bosco, continúa generando molestias entre los conductores que transitan frecuentemente por esta zona. La obra, que contempla la rehabilitación y ampliación a cuatro carriles, ha provocado congestionamientos prolongados y afectaciones mecánicas en los vehículos.

Durante un recorrido por el área, TVN Noticias conversó con taxistas, conductores particulares y choferes de busitos colegiales, quienes expresaron su preocupación por los retrasos en el avance de los trabajos.

Molestia y largas demoras en el tráfico

De acuerdo con los testimonios, los tranques pueden extenderse hasta por dos horas, especialmente en horas de la mañana.

“Mucha demora, mucha demora. Esta calle está fatal. Todos los carros presentan problemas con los amortiguadores", comentó una de las conductoras entrevistadas. "Esto es de aquí hasta Don Bosco, es una fila. Mis compañeros se demoran hasta una hora más para dejar a los niños", agregó.

"Ahora mismo la economía anda por el piso y con esto está peor, porque si acaso podemos hacer tres vueltas para recoger algo. La cosa está muy difícil con esto”, manifestó otro transportista.

De igual forma, otros usuarios recalcaron la duración excesiva del recorrido. “A veces el tranque demora como una hora, dos horas, más en la mañana. Es demasiado”, señaló otro conductor que utiliza la vía de manera habitual.

Una obra de más de 40 millones de dólares

El proyecto de ampliación de la vía Transístmica en Chilibre es una obra de más de 40 millones de dólares, que busca mejorar la conectividad entre Panamá Norte y la ciudad capital.

Actualmente, los trabajos comprenden la rehabilitación y ensanche de la carretera a cuatro carriles, además de obras complementarias de drenaje, señalización y aceras. Sin embargo, los constantes atrasos y la falta de información han incrementado el malestar ciudadano, quienes insisten en que los avances no son visibles y que se requiere mayor eficiencia en la ejecución.

TVN Noticias conversó con personal del Ministerio de Obras Públicas, quienes explicaron los plazos estimados de finalización y avances actuales de la obra.