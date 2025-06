Contralor abre la puerta al diálogo con el rector de la UP y le pide ir con 'la mente abierta'

Ciudad de Panamá, Panamá/Pese a que ayer se dio a conocer que la Contraloría General de la República avaló la compra para las cafeterías de la Universidad de Panamá, pareciera que el roce entre sus altas autoridades no termina. Sin embargo, el contralor Anel “Bolo” Flores dejó una puerta abierta para un posible diálogo con el rector de la primera casa de estudios, Eduardo Flores, pero le advirtió ir “con la mente abierta”.

El contralor Flores aseguró que el problema que han tenido con el “señor rector” [Eduardo Flores] es por cosas puntuales que se preguntan.

“Por ejemplo, él hace un rato escuché, creo que en las declaraciones que dio, que hay posibilidades de estudiantes fantasmas, pero si él no lo sabe a estas alturas, ¿quién lo va a saber? Entonces, si él sabe que eso existe, esas son las cosas que le hemos preguntado. O sea, oye, mira, tú tienes 94.000 estudiantes en la universidad. Yo quisiera saber cuántos de esos universitarios, entre comillas, tienen más de 10, 12 años de estar estudiando y no tienen más que una materia por semestre por toda esa cantidad de años y nunca se han graduado de nada”, indicó.

Según el contralor, “esa gente vive de la universidad, es subsidiado en la comida, le dan los quioscos, manejan las fotocopiadoras y hacen unos emprendimientos adentro de la universidad, obviamente en detrimento de mucha gente, porque ellos tienen el derecho a lucrar sobre temas que deben ser de la universidad, en beneficio de los grandes estudiantes, pero además en una autogestión de la propia universidad. La universidad cuesta más de 300 millones al año”.

Hizo una comparación al respecto: “Si usted tiene una comparación, mire, allá hay 94.000 estudiantes, y hay una sede central y algunas sedes regionales. Ese presupuesto es igual, un poquito más pequeño que lo que tiene el Municipio de Panamá, que atiende a 1.800.000 panameños. Entonces, no es comparable que él tenga un presupuesto igual para una dieciochoava parte de lo que es la población de la ciudad de Panamá".

Sostuvo que tiene que hacer valer cada dólar del erario público que va a la educación nacional, incluyendo a la Universidad de Panamá, que tiene que rendir el fruto.

Agregó que ha pedido que se haga una depuración y "se vea cuáles son los estudiantes que realmente están aprovechando el apoyo y el recurso que da el Estado panameño para que progresen, no para que estén en la universidad haciendo vandalismo, haciendo todas las cosas que ellas saben que hacen”.

Flores insistió en que hay una falta de orden por parte de las autoridades de la universidad.

De acuerdo con el contralor, la universidad estaba en un momento virtual y el rector quería tenerla con “presupuesto presencial”. “Eso no lo vamos a hacer”.

“Pero, ¿por qué no nos habla de cómo utilizó los recursos de la universidad para hacerse una marcha él para él, hace un mes y medio? Eso lo pagaron los fondos públicos”, acotó el contralor.

En tanto, agregó: “Ahí hay automóviles, buses... Históricamente, la universidad se manifiesta, se produce. Pero no con recursos públicos. ¿Y hay pruebas de que usan los recursos públicos? Sí, cómo no, tenemos las fotos de todos los automóviles, los buses, todos cargando agua, cargando banderas, cargando cuantas cosas”.

Sin embargo, el contralor indicó que está protegiendo a los estudiantes porque “hay un montón de fascinerosos allá adentro, que no sé cuántos son, que no están estudiando y están impidiendo el real desempeño de los estudiantes que sí quieren trabajar, y sí quieren estudiar y quieren progresar”.

Pese a lo anterior, Flores reiteró que hay estudiantes decentes y buenos, una gran mayoría dentro de la universidad, y son aplaudibles, y no están de acuerdo con los disturbios que afectan sus clases.

“Pero aquí hay una autoridad, aquí hay una administración de la universidad que ha habido disturbios, han hecho un montón de cosas y absolutamente nada. Y sigue la gente detrás de la cerca, haciéndole daño a la ciudadanía, malgastando los recursos nacionales, usando tubos como bazookas. Oye, en estos días casi asesinan a una niña porque estaba pasando el carro enfrente, eso no puede ser”, puntualizó el contralor.

Reiteró que la Contraloría lo que hizo fue sacar a los fiscalizadores de la Universidad de Panamá por temas de seguridad propia de los funcionarios, lo que retrasa el proceso.

“Yo le acabo de decir que me lo acabo de encontrar aquí cuando él quiera, pero que vaya con la mente abierta porque lo que vamos a hacer es poner orden de una vez y por todas. Y si él es parte de la solución, excelente. Si no, se tiene que ir”, sentenció el contralor.

Sin embargo, lo anterior no es decisión del contralor, sino de las elecciones el próximo año. En este sentido, el rector dijo en Noticias AM que no tiene aspiraciones de reelegirse.

“Bueno, yo lo conocí hace muchos años cuando él estaba corriendo en contra del señor García Paredes, que en paz descanse, y criticaba las reelecciones, pero bueno, aparentemente se lo olvidó. O sea que él cambia mucho de opinión”, indicó el contralor.