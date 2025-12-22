AIG adjudica contrato por $1.4 millones para centro de datos regional Copernicus

El contrato tendrá una duración de 14 meses, con 12 meses destinados a su ejecución operativa.

Ciudad de Panamá/La Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG) adjudicó un contrato por $1.4 millones al consorcio IFX Ufinet para el diseño y creación del centro de datos que procesará y gestionará la información del Centro Copernicus Latinoamérica, una iniciativa que operará desde Panamá para países de la región y el Caribe.

El precio de referencia de la licitación era de $1.5 millones, por lo que la oferta ganadora resultó inferior y, en consecuencia, obtuvo la adjudicación.

Sin embargo, este proceso tiene un antecedente relevante: la empresa beneficiada fue sancionada previamente por la AIG por incumplimientos contractuales vinculados al servicio de Internet. Según la institución, por ese caso se aplicó una multa.

El administrador de la AIG, Adolfo Fábrega, indicó que el nuevo contrato incorpora parámetros específicos de cumplimiento, con penalizaciones en caso de que el proveedor no atienda fallas dentro de los tiempos establecidos. Puso como ejemplo la obligación de restablecer el servicio en un lapso determinado, advirtiendo que cualquier retraso constituye incumplimiento sujeto a sanción.

Sobre el alcance técnico del proyecto Copernicus LAC Panamá, el funcionario afirmó que la infraestructura permitirá posicionar a Panamá como hub regional de datos geoespaciales, disponibles para la comunidad académica y científica. También destacó que la herramienta facilitará la toma de decisiones nacionales orientadas a la prevención de desastres, al ofrecer información clave para la planificación y reducción de riesgos.

El contrato tendrá una duración de 14 meses, con 12 meses destinados a su ejecución operativa.

Información de Jorge Quirós

