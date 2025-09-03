Crean comité para frenar el consumo y venta de drogas en escuelas de Veraguas

Veraguas/Este miércoles 3 de septiembre, la regional del Ministerio de Educación de Veraguas anunció la creación de un comité que busca enfrentar realidades que ya se viven en las escuelas: consumo de drogas, violencia y delincuencia.

A través de esta iniciativa, los centros educativos buscan integrar a los padres de familia para prevenir que los estudiantes se alejen de este tipo de acciones y conductas.

María Pimentel, directora regional de Educación, manifestó su preocupación por el consumo de sustancias ilícitas dentro de los colegios de esta provincia, donde se tienen registros de este tipo de actividades.

Veraguas no es el único lugar en donde se registra esta situación; según los informes, también se registran este tipo de casos en colegios de Coclé y Colón, en donde la Policía Nacional ya colabora con la vigilancia fuera de los centros para prevenir que más estudiantes se involucren en actividades delictivas.

Información de Ney Castillo

