Decretan detención provisional para hombre imputado por homicidio en Chilibre

El imputado habría atacado de forma premeditada a la víctima, provocándole heridas con un arma blanca en la cabeza que le ocasionaron la muerte.

La Sección de Homicidio y Femicidio legalizó la aprehensión de un ciudadano imputado por el delito de homicidio doloso agravado y, a petición del Ministerio Público, se le impuso una medida cautelar de detención provisional por un periodo de seis meses.

Según la investigación, el hecho ocurrió la madrugada del 23 de noviembre de 2025 en calle Los Ocueños, en el sector de El Ñajú, corregimiento de Chilibre.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de llevar a cabo investigaciones objetivas y transparentes, con el fin de esclarecer los hechos y garantizar justicia para las víctimas.