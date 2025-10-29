Día de los Difuntos: Alcaldía de Changuinola decreta ley seca

La medida regirá desde las 12:00a.m. hasta las 7:00 p.m. del mismo día.

La Alcaldía del distrito de Changuinola informó a la ciudadanía que, mediante decreto alcaldicio del 28 de octubre de 2025, se establece la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas el 2 de noviembre, con motivo del Día de los Difuntos.

La medida regirá desde las 12:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. del mismo día, con el propósito de preservar el respeto y la solemnidad que caracterizan esta fecha dedicada a la memoria de los fallecidos.

El representante del Municipio de Changuinola, Luis Valdez, destacó que el decreto contempla sanciones económicas considerables para los establecimientos que incumplan con la disposición.

“Para los comercios que no cumplan, están establecidos en el decreto montos bastante considerables de sanciones, y por eso pedimos que todos sean conscientes y respeten esta fecha que se conmemora, dejando un espacio de ley seca en el que se pueda guardar el respeto debido”, señaló Valdez.

Las autoridades municipales indicaron que el cumplimiento de la medida será supervisado por la Policía Nacional, jueces de paz e inspectores municipales, quienes velarán por el orden y el respeto a esta disposición.

Con información de Nixon Miranda