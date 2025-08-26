Diplomacia china arremete contra IPAC y advierte sobre intereses de EEUU tras adhesión de diputados panameños

ciudad de panamá/La Embajada de la República Popular China en Panamá emitió una declaración en la que cuestiona la participación de diputados panameños en la Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC), calificándola como un mecanismo impulsado por Estados Unidos para “reprimir y contener” a China.

Según el comunicado, la IPAC “siembra por todas partes mentiras y rumores sobre China, por lo que no tiene credibilidad alguna”. En ese sentido, la sede diplomática consideró “vergonzoso” que el embajador de Estados Unidos en Panamá incite a legisladores panameños a sumarse a dicha alianza, “involucrándolos al bando antichina de EEUU”.

La embajada resaltó que las relaciones sino–panameñas benefician a ambos países y pueblos, y que además cuentan con “un apoyo generalizado entre todos los sectores de Panamá”.

En el pronunciamiento, se subraya que la Asamblea Nacional de Panamá es el máximo órgano legislativo del país y que sus diputados son representantes de la voluntad e intereses de los panameños. Asimismo, expresó confianza en que la mayoría de los diputados “mantendrán los ojos bien abiertos, darán prioridad a la dignidad de la nación y los intereses del pueblo, y persistirán en la independencia en sus relaciones con el exterior”.

Finalmente, el comunicado instó a que los legisladores panameños eviten “ponerse al servicio de los intereses geopolíticos egoístas de EE.UU.”.