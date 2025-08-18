Diputados exigen soluciones urgentes ante deficiencias en hospital de La Chorrera

Hoy, el Ministerio de Salud anunció el inicio de investigaciones administrativas al personal médico que se encontraba de turno el pasado 13 de agosto de 2025 en la sala de urgencias del Hospital Regional Nicolás A. Solano, luego de la muerte de un paciente que esperaba atención médica.

Panamá/Ante los casos reportados en las últimas semanas, las quejas constantes e incluso situaciones que le han costado la vida a pacientes en el hospital Nicolás Solano de La Chorrera, diputados de varios circuitos denunciaron las deficiencias de esa instalación de salud.

Las declaraciones se dieron durante el periodo de incidencias, donde los diputados cuestionaron la deuda que mantienen las autoridades con el pueblo de Panamá Oeste. Algunos de ellos hicieron un análisis de la crisis que enfrenta el hospital Nicolás Solano, marcada por la falta de camas, de personal y de infraestructura, en especial en el área materno-infantil.

Lenín Ulate, diputado de Arraiján de la bancada de Vamos, indicó que “muchas personas claman por una atención médica oportuna y digna, ya que es doloroso ver esto en nuestras comunidades y esto nos recuerda una verdad que muchas veces callamos: Panamá Oeste carece de un hospital de primer nivel”.

Por su parte, la diputada Yuzaida Marín, de Realizando Metas en La Chorrera, manifestó que “es indispensable conformar una comisión de alto nivel para supervisar la sala de urgencias, que evalúe los tiempos de espera, los flujos de atención y, sobre todo, la calidad con la que se está recibiendo a cada paciente que busca una ayuda médica urgente”.

Agregó que el desafío va más allá del área de urgencias: “El hospital necesita más de 260 camas adicionales para poder equiparlo en su segundo y tercer piso”.

En tanto, la diputada Alexandra Brenes, del distrito de San Miguelito, planteó que “hoy no estamos hablando de cifras, estamos hablando de vidas, y mientras las autoridades no tomen decisiones enérgicas sobre todo esto, seguirán siendo cómplices de cada una de esas muertes”.

A su juicio, “esto no se soluciona con cursos, capacitaciones o charlas; se soluciona con métricas de atención al paciente. Todo el sistema de salud tiene que entender que atendernos no es un favor”.

La vida útil de un hospital oscila entre 25 años, y el hospital Nicolás Solano está prácticamente en el límite de ese tiempo. Además, la población en Panamá Oeste ha crecido casi diez veces más que cuando se construyó esta instalación.

En cuanto a la sala de urgencias, en el pleno de la Asamblea se informó que cuenta con 19 camillas, pero el 71 % de ellas está ocupada por pacientes hospitalizados. Igualmente, se requieren alrededor de 16 enfermeras, de las cuales solo siete están disponibles en el cuarto de urgencias. En cuanto a los técnicos de enfermería, deberían ser 15, pero actualmente solo hay 12.

A esto se suman otras carencias de insumos y personal necesarias para brindar una atención humana a los pacientes de Panamá Oeste que acuden en busca de ayuda médica.

Minsa investigará muerte de paciente en urgencias

Hoy, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció el inicio de investigaciones administrativas al personal médico que se encontraba de turno el pasado 13 de agosto de 2025 en la sala de urgencias del Hospital Regional Nicolás A. Solano, luego de la muerte de un paciente que esperaba atención médica.

De acuerdo con cifras oficiales, el cuarto de urgencias del Hospital Nicolás Solano atiende en promedio a más de 67 mil pacientes al año y solo en lo que va de 2025 ya ha recibido más de 38 mil personas.

Ante lo ocurrido, el Minsa informó que pondrá en marcha un plan de capacitación exhaustiva para médicos, personal de enfermería y administrativos, con énfasis en protocolos de urgencias, trato humanizado y cultura de empatía institucional. Dicho plan se extenderá al resto de hospitales bajo su administración.

La entidad de salud lamentó el fallecimiento del señor Marvin Antonio Rodríguez Reyes, expresó sus condolencias a los familiares y reiteró el llamado al personal de salud a mantener al paciente como prioridad en su labor, actuando con responsabilidad, respeto y sensibilidad.

Solo la semana pasada, la familia de Laritza Jiménez, quien falleció en el Hospital Santo Tomás tras dar a luz a gemelos que también murieron, denuncia que nunca se les informó sobre la presencia de una bacteria.

Es por ello que sus familiares, que residen en Las Nubes de Arraiján, exigen justicia, pues, según el Ministerio de Salud, el deceso ocurrió en el Hospital Santo Tomás y en el Hospital del Niño, luego de haber sido trasladados desde el Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera, donde, según sus familiares, no fue atendida por no contar con los implementos.

Con información de Meredith Serracín.