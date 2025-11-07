Empresas muestran interés en licitación para adquisición de uniformes y botas de la Policía Nacional

La institución reiteró su invitación a más proveedores a sumarse al proceso, cuya convocatoria formal se publicará el próximo miércoles.

Ciudad de Panamá/Un total de veinte empresas han manifestado su interés en participar en el proceso de adquisición de uniformes y botasdestinado al personal de la Policía Nacional, tras la convocatoria realizada por el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) el pasado 23 de octubre.

De acuerdo con la bitácora oficial de solicitudes de especificaciones técnicas, las empresas comenzaron a acercarse a la institución desde el 24 de octubre, recibiendo información detallada sobre los requisitos de suministro establecidos para el acto público.

El amplio interés del sector empresarial refleja la competitividad del mercado y el compromiso del Minseg con la realización de procesos transparentes, eficientes y enfocados en garantizar la calidad de los equipos destinados al personal uniformado.

🔗Puedes leer: Un fallecido y 135 infracciones en operativo de fiestas patrias; ministro Ábrego llama a la paz

La institución reiteró su invitación a más proveedores a sumarse al proceso, cuya convocatoria formal se publicará el próximo miércoles 19 de noviembre en el portal de PanamaCompra.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Seguridad busca fortalecer la dotación y operatividad de los estamentos de seguridad, asegurando que el recurso humano cuente con indumentaria adecuada para el cumplimiento de sus funciones en todo el territorio nacional.