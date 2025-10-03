Encuentran cuerpo dentro del maletero de un taxi en Clayton

Clayton, Panamá/Un macabro hallazgo se registró este viernes en el área de Clayton, cerca de la Ciudad del Saber, luego de que las autoridades localizaran un cuerpo sin vida en el maltero de un taxi.

Según los primeros reportes, el vehículo coincidía con la descripción de un taxi cuyo conductor había sido reportado como desaparecido por sus familiares desde el pasado miércoles al mediodía, cuando tenía previsto viajar hacia el interior del país.

El vehículo fue ubicado a un costado de la vía principal por unidades de la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y personal del Ministerio Público, quienes acudieron tras varias horas de búsqueda. Al revisar el taxi, las autoridades confirmaron la presencia de un cuerpo en el maletero, presuntamente del conductor desaparecido.

Los familiares del hombre, residentes en Chiriquí, viajaron hacia la capital para participar en el proceso de reconocimiento y confirmar si se trata efectivamente del taxista reportado como desaparecido.

Por el momento, no se descarta que pueda existir una segunda persona dentro del vehículo, por lo que se mantiene la investigación en curso.

Las autoridades han asegurado el área mientras se realizan las diligencias de levantamiento y se esperan mayores detalles en las próximas horas.

En desarrollo - Con información de Hellen Concepción.