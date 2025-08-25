Ernesto Cedeño: 'En Panamá la prioridad debe ser educación y salud', no crear corregimientos

Ciudad de Panamá/En una contundente entrevista con Noticias AM, el diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ernesto Cedeño, sentenció: “Ahorita mismo en Panamá la prioridad debe ser educación y salud”. Y añadió: “Si tú me vas a cuestionar aspecto educativo y tú me vas a cuestionar aspecto de la salud, para mí eso no tiene fundamento cuando hay un súper presupuesto que podría estar orientado para los que menos tienen”.

Sus palabras llegan en medio de un intenso debate nacional sobre el uso de los recursos públicos, mientras el Partido Revolucionario Democrático (PRD) insiste en la creación de nuevos corregimientos.

Para Cedeño, esa iniciativa es un desvío de prioridades

Toda la creación de nuevos corregimientos es un caudillismo. Eso implica dinero de la descentralización, billetón”. — Ernesto Cedeño - Diputado de MOCA

El diputado fue claro: “No va a contar con mi visto bueno para ninguna creación de nuevos corregimientos”. Y recordó que el país ya tiene estructuras administrativas que podrían optimizarse, especialmente en zonas del interior donde muchos corregimientos han quedado prácticamente vacíos por migración.

“Tenemos un presupuesto inmenso. Podemos orientarlo para los que menos tienen”, concluyó. Y con eso, convoca a un debate más justo, más humano y más cercano a las necesidades reales del pueblo panameño.

Caso San Miguel Arcángel: “El hospital no puede retener a un bebé sin orden judicial”

Cedeño también abordó la crisis en el sistema de salud, respaldando la propuesta del diputado Becerra de extender los horarios en centros de salud. “Le doy espaldarazo a esa iniciativa. En lugares populares no tenemos dónde acudir, sino trasladarnos a un hospital de cierto nivel. Y estamos hablando de vida”, dijo.

También se pronunció sobre el caso de una mujer nicaragüense a quien se le retuvo su recién nacido por falta de documentación. El diputado fue enfático: “El hospital no es autoridad para quedarse con el bebé sin una orden del juez”.

“Tú no puedes discriminar. Si tienes evidencia de que dio a luz, esa persona debe tener a su hijo”, afirmó. Y planteó la solución: “Si el nosocomio percibe algo raro, que dé la denuncia al fiscal y que el juez tome la medida precautoria. Pero no retener indefinidamente”.

MERCOSUR: “Una puerta abierta, pero con control legislativo”

Respecto al ingreso de Panamá al MERCOSUR, Cedeño explicó que el acuerdo actual es marco, no un tratado de libre comercio inmediato. “Este es el acuerdo llave. Abre la puerta para negociar, pero cada acuerdo específico debe ir a la Asamblea”, detalló.

El diputado Cedeño aseguró que se escuchará a los productores: “Nada va a ser hecho tras bastidores”. Y tranquilizó: “No van a importar carne para exterminar al productor nacional. Esa es una preocupación infundada”.

Para Cedeño, la integración puede traer empleo y oportunidades: “Imagínate que lleguen empresas. Eso va a abrir el compás para que muchos panameños trabajen”.