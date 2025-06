El ministro de la Presidencia dice que se está tomando el control de Bocas del Toro 'manchada' por 'terroristas urbanos'

Ciudad de Panamá, Panamá/Las cifras de aprehendidos por vandalismo en Bocas del Toro siguen aumentando y las autoridades mantienen un férreo operativo en medio del estado de urgencia declarado el viernes.

“Más allá de eso, lo importante es que se está tomando el control de Bocas del Toro, ha habido relativa calma y en algunos lugares se han abierto puntos”, recalcó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, este lunes 23 de junio en Noticias AM.

Para el ministro, “es importante que la ciudadanía entienda que la medida obedece a mantener la paz y el sosiego de una comunidad buena como es Bocas del Toro, que ha sido manchada por bandas criminales, lo que hemos definido como terroristas urbanos”.

Alrededor de 19 entidades fueron vandalizadas, entre ellas el Sistema Nacional de Protección Civil, los depósitos de la Caja de Seguro Social, entre otras.

"Atentaron contra bienes del Estado. empresas privadas, saqueo en general y, obviamente, esta situación generó la medida decretada el viernes", acotó.

Reiteró que la directora encargada del Inadeh fue atacada con machete y recibió una herida en la cabeza. La persona atacante estaría identificada.

"Aquí no se trata de alguien que está manifestándose por nada, son personas al margen de la ley, terroristas, porque tratar de incendiar una estación de gasolina con el peligro que representa eso, el intento de prender parcialmente el Calvin Byron... Esto está de alguna u otra forma financiado por personas, que yo no voy a adentrar a definir si son o no políticos o personas privadas", manifestó el ministro de la Presidencia.

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, se pronunció ayer por tres autoridades electas en Changuinola que habrían ayudado a estos grupos. Orillac dijo que habrá denuncias, pero le corresponde a las autoridades pertinentes.

"No es normal, hay financiamiento, se ha visto de alguna forma y esa es la información que nos ha llegado, de personas pagando para que creen esta situación de caos, tratando de desestabilizar la provincia", dijo Orillac.

Según explicó, aún no se han agarrado a todos los "vándalos", pero ha habido calma en comparación con los días jueves y viernes.

Aclaró que la declaratoria de emergencia de hace unas semanas era para hacer trabajos de reactivación de algunas cosas con respecto a esta provincia y el estado de urgencia era para suspender garantías constitucionales y devolver el orden.

Ya se restablecieron los vuelos para vuelos humanitarios, pero advirtió que toda persona que "no tenga nada que ver" será detenida si llega al aeropuerto.

La medida implica restricciones severas a los derechos ciudadanos: las personas podrán ser detenidas sin orden judicial, no tendrán derecho a abogado, se suspende el habeas corpus y queda prohibido el derecho a reunión. Además, se podrán realizar allanamientos sin orden judicial, se limita el libre tránsito y también se suspende el derecho a la libre expresión.

Las garantías afectadas están contempladas en los artículos 21, 22, 23, 26, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución Política de la República de Panamá. Un estado de urgencia puede ser declarado por el Órgano Ejecutivo, según lo establece el artículo 55 de la Constitución, el cual señala que “en caso de guerra exterior o de perturbación interna que amenace la paz y el orden público, se podrá declarar en estado de urgencia toda la República o parte de ella, y suspender temporalmente, de modo parcial o total, los efectos de los artículos 21, 22, 23, 26, 27, 29, 37, 38 (…)”.

El ministro destacó que algunos de los trabajadores de Chiquita Panamá se volcaron a defender las instalaciones que fueron vandalizadas por los grupos.

Ayer, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, también informó que no se trata de manifestantes, sino de grupos criminales.