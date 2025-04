Estudiantes de la Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía protestan por deterioro del plantel

Ciudad de Panamá, Panamá/En medio de consignas y presentación de la banda musical escolar, estudiantes, docentes y padres de familia de la Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía protagonizaron una enérgica manifestación ante la incertidumbre que enfrentan por el futuro de este histórico centro educativo.

La comunidad educativa exige respuestas concretas al Ministerio de Educación (Meduca) tras un estudio realizado por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) que determinó que dos pabellones del centro educativo no pueden ser utilizados hasta realizar adecuaciones estructurales debido al avanzado deterioro que presenta esta infraestructura de al menos 70 años de antigüedad.

“Como graduandos, estamos preocupados por nuestra práctica profesional. Por todo. No queremos módulos. Esto no sirve, así no aprendemos nada. Queremos presencial”, expresó uno de los estudiantes durante la manifestación, reflejando la preocupación generalizada tras cumplirse un mes del inicio del año lectivo sin soluciones definitivas.

La situación ha obligado a implementar un sistema de asistencia irregular que afecta particularmente a los alumnos de último año. El Meduca entregó módulos educativos como medida provisional para este centro que alberga a más de mil estudiantes, pero la comunidad considera esta solución insuficiente, sobre todo para carreras técnicas.

Por su parte, personal del Meduca informó que, por el momento, los planes son continuar con las clases semipresenciales mientras avanzan los preparativos para la intervención. Agregaron que el trámite se encuentra en estos momentos en el levantamiento de planos de estructura para el levantamiento de las aulas modulares, lo cual toma un tiempo.

Tanto estudiantes como profesores temen que su situación se prolongue indefinidamente, como ha ocurrido con el Colegio de Gran Bretaña y el Instituto Alfredo Cantón, centros educativos que llevan varios años sin instalaciones adecuadas, agravando la inquietud de una comunidad educativa que solicita soluciones efectivas y oportunas para no comprometer la calidad de su formación académica.

Con información de Darío Fernández