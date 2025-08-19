Explosión en edificio del Ministerio de Economía provoca evacuación preventiva en Vía España

Los protocolos de seguridad se ejecutaron de acuerdo con lo planificado y los funcionarios esperaron fuera hasta que se restableciera el suministro eléctrico.

Ciudad de Panamá, Panamá/En horas de la mañana de este martes 19 de agosto, se registró una situación de emergencia en uno de los edificios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ubicado sobre la Vía España.

Alrededor de las 10:05 a.m., el personal escuchó una fuerte explosión mientras se realizaban trabajos de mantenimiento en los sistemas de aire acondicionado, lo que provocó la activación inmediata de los protocolos de desalojo.

La explosión provocó un cortocircuito que generó humo, el cual se esparció por los ductos del edificio, activando las alarmas y obligando a la evacuación de los funcionarios. Se evacuaron ambos edificios: el principal del MEF y el conocido como Avesa, donde también se encuentran oficinas del ministerio.

El personal permaneció afuera de las instalaciones hasta que el Cuerpo de Bomberos, que acudió de inmediato al lugar, verificó la situación y dio la autorización para que se pudiera regresar a los puestos de trabajo. Según información oficial, no se registraron heridos ni afectaciones directas a las personas presentes.

Los protocolos de seguridad se ejecutaron de acuerdo con lo planificado y los funcionarios esperaron fuera hasta que se restableciera el suministro eléctrico. La explosión provocó el corte de energía en toda la zona, afectando a edificios contiguos; algunos lograron activar sus plantas eléctricas para continuar operando con normalidad.

De acuerdo con los reportes y las imágenes captadas por TVN Noticias, personal del MEF permaneció en el exterior mientras los bomberos inspeccionaban la zona. Se desplegaron ambulancias y equipos contra incendios, aunque no fue necesario utilizarlos, ya que no se registró ninguna emergencia grave.

