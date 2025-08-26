Expo Feria Mundial de la Zona Libre de Colón 2025 abre sus puertas en Panamá

La cita reunirá a más de 350 empresas de distintos sectores con distribuidores y compradores internacionales, consolidándose como una de las principales vitrinas de negocios de la región.

Ciudad de Panamá, Panamá/Este martes 26 de agosto se inauguró la Expo Feria Mundial de la Zona Libre de Colón 2025, considerada el evento comercial más importante del año en el país. La cita reunirá a más de 350 empresas de distintos sectores con distribuidores y compradores internacionales, consolidándose como una de las principales vitrinas de negocios de la región.

La feria se desarrolla del 26 al 28 de agosto en el Panamá Convention Center, el cual cuenta con la infraestructura y tecnología necesarias para acoger a delegaciones procedentes de diversas partes del mundo.

De acuerdo con sus organizadores, la exposición concentra empresas de sectores como hogar, tecnología, moda, bisutería y artículos de temporada, entre otros. Se pudo conocer que más de 3,000 compradores internacionales confirmaron su participación, atraídos por la diversidad y competitividad de la oferta comercial.

El evento es organizado por la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, con el respaldo institucional de la propia Zona Libre y Fondo de Promoción Turística de Panamá (Promtur), además de la producción de ExpoEventos.

Junto a la muestra comercial, el programa incluye un cóctel de bienvenida, la ceremonia oficial de inauguración, ruedas de negocios, conferencias especializadas y un almuerzo de networking con la participación de expertos y líderes del sector.

La Expo Feria no solo busca promover el intercambio comercial, sino también proyectar a Panamá como un punto estratégico de encuentro internacional, resaltando su cultura, gastronomía, turismo y su reconocida conectividad aérea y marítima como “Hub de las Américas”.