Expo Hábitat 2025 abre sus puertas en el Panamá Convention Center

Ciudad de Panamá/Con la participación de más de 350 proyectos inmobiliarios y 130 empresas del sector construcción, abrió este jueves en el Panamá Convention Center la feria Expo Hábitat 2025, uno de los eventos más importantes de la industria en el país.

Durante todo el fin de semana, los visitantes podrán conocer propuestas de bienes raíces, proveedores de construcción, maquinaria pesada y soluciones tecnológicas, además de contar con la presencia de instituciones bancarias y expositores internacionales provenientes de países como España y China.

El comité organizador, representado por Paul Dávila, destacó la magnitud de la feria: “Estamos aquí a partir de hoy jueves y viernes desde las tres de la tarde hasta las nueve de la noche. Los sábados, a partir de la 1:00 p.m. hasta las nueve, y el domingo abrimos desde las 11 de la mañana hasta las ocho de la noche. Tendremos más de 350 proyectos inmobiliarios, proveedores de construcción, proveedores de equipos pesados y toda la industria reunida en un solo lugar”.

Para facilitar la asistencia, el recinto cuenta con más de 1,700 estacionamientos gratuitos, así como transporte en autobuses desde la Plaza 5 de Mayo.

La feria también será un espacio de orientación sobre la nueva ley de interés preferencial, que entrará en vigor a partir de enero del próximo año, y que promete tener un impacto directo en la adquisición de viviendas en el país.

Expo Hábitat se consolida así como una vitrina para el desarrollo inmobiliario y de la construcción en Panamá.

Con información de Luis Velarde