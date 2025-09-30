Facultad de Enfermería adquiere simulador para preparar a estudiantes en emergencias de partos críticos

El equipo, adquirido mediante licitación por el monto de $130,000 , incluye garantía de capacitación y mantenimiento por parte de la empresa proveedora, asegurando su operatividad a largo plazo.

Ciudad de Panamá, Panamá/El futuro de la enfermería materno-infantil en Panamá ha dado un salto tecnológico significativo. La Facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá acaba de recibir un simulador de parto de alta fidelidad, valorado en $130,000, diseñado para preparar a los estudiantes ante las emergencias más críticas que pueden ocurrir durante el alumbramiento.

Te puede interesar: Ifarhu | Jueza rechaza dar detención provisional a Bernardo Meneses por peculado agravado

El equipo, bautizado como "Lucina", es un modelo avanzado capaz de replicar las respuestas fisiológicas de la madre y el recién nacido, permitiendo a los futuros profesionales enfrentarse a escenarios que, en la vida real, requieren decisiones rápidas que salvan vidas.

El enfoque del nuevo equipo está en garantizar que los estudiantes desarrollen competencias bajo presión antes de entrar a una sala de partos real. La Dra. Yolanda González, decana de la Facultad de Enfermería, explicó la función vital del simulador.

"Este modelo de simulador de alta fidelidad Lucina, permite recrear diversos escenarios de parto, desde los procesos normales hasta situaciones complejas como hemorragias o subidas de presión", señaló González.

La decana destacó que la práctica repetida en estos entornos controlados es clave para el desempeño clínico. "El estudiante podrá perder el miedo, tomar decisiones y garantizar que la atención y el cuidado de las enfermeras sea el apropiado en el tiempo oportuno", afirmó.

La Mgtr. Yahaira Orán, vicedecana de la Facultad, resaltó que la meta es reducir la curva de aprendizaje y asegurar que los futuros profesionales lleguen a la práctica clínica con una base sólida y experiencia previa en la resolución de problemas.

"Lucina es un simulador de alta fidelidad que replica movimientos, signos vitales y complicaciones, lo que permite al docente recrear escenarios y al estudiante llegar con mayor familiaridad al escenario real", indicó Orán, enfatizando la importancia de "evitar errores" antes de trabajar con pacientes reales.

El equipo, adquirido mediante licitación por el monto de $130,000, incluye garantía de capacitación y mantenimiento por parte de la empresa proveedora, asegurando su operatividad a largo plazo.

Te puede interesar: Meryl Streep vestida de Miranda Priestly protagoniza histórico encuentro con Anna Wintour

El moderno equipo fue recibido en un acto que contó con la presencia de Eduardo Flores Castro, rector de la Universidad de Panamá, y José Emilio Moreno, vicerrector académico, reafirmando el compromiso de las autoridades con la modernización de la formación en el área de la salud.