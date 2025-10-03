La falta de especialistas y el viacrucis de pacientes con enfermedades crónicas

La resignación de los pacientes que viven esperando atención médica después de padecer un infarto y sobrevivir para contar su historia de desaliento y dudas.

Panamá/La respiración se hizo difícil y el aire no era suficiente, pero trajo una tos como si se ahogara con un trago de agua que no le alertó de alguna posible enfermedad. Manuel González, con 55 años y una aparente salud de hierro, se encontraba en una gira de trabajo a miles de kilómetros de su casa, en Estados Unidos. Aún no eran las cuatro de la tarde aquel jueves y estaba bebiendo café con los colegas, cuando sintió cansancio y adujo que tal vez eran las horas de viaje que había pasado en el avión.

“A las dos horas de la tos, sentía cansancio como si estuviera corriendo bajo el sol, los hombros me dolían y la mochila se hizo pesada, muy parecido a cargar bloques, quizás no le presté atención porque me dio por regresar la comida pensando que era dolor estomacal”, recuerda.

Ya el sábado casi a medianoche, decidió tomar el vuelo de retorno hacia Panamá. El viaje se hizo eterno y, tan pronto el avión aterrizó en el aeropuerto de Tocumen en la mañana del domingo, cuando, luego de una primera revisión médica, un infarto era la causa de su angustia. "Allí no había un cardiólogo, en el hospital regional de Panamá Oeste tampoco y el trámite era incuestionable: el traslado hacia La Ciudad de la Salud en una ambulancia donde estaría durante dos meses bajo exámenes y observaciones”, afirmó el señor González.

La Organización Mundial de la Salud afirma en Enfermedades cardiovasculares - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud que “cada año mueren más personas por enfermedades cardiovasculares (ECV) que por cualquier otra causa. Más de tres cuartas partes de las muertes relacionadas con cardiopatías y accidentes cerebrovasculares ocurren en países de ingresos medianos y bajos”, OPS.

Falta de especialistas o necesidad de reformas al sistema de salud.

La escasez de cardiólogos, nutricionistas y medicina interna en Panamá obliga a los pacientes a buscar atención en hospitales y clínicas privadas, pero con un costo elevado, y lo hacen para evitar la espera durante meses por una cita en la Caja del Seguro Social. Pero, para muchos, esta no es opción.

¿Pero qué pasa con la atención del sistema de salud cuando se trata de una enfermedad cardíaca por complicaciones como la fiebre reumática? “Desde chiquillo sufrí fiebre reumática y me dio soplo en el corazón. Nunca me molestó hasta; el año pasado, cuando se me bajó el ritmo cardíaco varias veces”, nos cuenta el señor Gustavo Lee, un paciente que conoce las carencias del sistema de salud en Panamá. "El médico de familia me había mandado a hacer todos los exámenes y me dio las referencias para un cardiólogo, pero, cuando pude ir al hospital Luis Chicho Fábrega (en Veraguas), saqué la cita y me la dieron para el otro año". Agregó el señor Lee.

Hicimos un recorrido en varias instancias para encontrar un cupo con las referencias de un paciente con diagnóstico de insuficiencia cardíaca por un infarto agudo al miocardio y pudimos comprobar que las citas para las especialidades de nutrición, medicina interna y cardiología en la Ciudad de la Salud se obtienen para después de 5 meses; las citas en la policlínica de Betania sugieren una espera de un mes para luego verificar cuándo se abre la lista de cupos. En la ULAPS de Arraiján y en la policlínica Santiago Barraza de La Chorrera solo se encuentran cupos para 6 meses. Adicionalmente, una visita a la policlínica de calle 17 con un cardiólogo en su recurso humano; mantiene una secuencia de 3 meses mínimo para obtener atención médica.

En Panamá Este, una historia muy parecida está pasando. El señor Luis Rodríguez, con 60 años y un historial de hipertensión, nos cuenta su experiencia con la enfermedad: “Mi hijo me llevó al seguro en la 24 de Diciembre, le dije al doctor: ‘Soy hipertenso', no me atendieron y me dijeron que tenía que esperar. Allí esperé, cuando la doctora de turno salió, le dije que tenía un infarto, y de una vez me pasaron para urgencias, me brindaron los primeros auxilios y me pusieron unos aparatos. Ahí se dieron cuenta de que era un infarto".

La otra cara de la moneda

Mientras los pacientes de insuficiencia cardíaca y deficiencias vasculares señalan los problemas para encontrar atención médica de un cardiólogo en Panamá Oeste, Panamá Este y Veraguas, a través de la Oficina de Prestaciones Médicas de la Caja de Seguro Social, pudimos constatar que Panamá Oeste no cuenta con un cardiólogo que atienda a los miles de panameños que viven en el lugar. Consultamos con Relaciones Públicas de la Caja del Seguro Social y, de acuerdo a la información que se nos envió, la problemática se debe a "la distribución desigual de especialistas, ya que la mayoría se concentra en áreas urbanas debido a mayor disponibilidad de infraestructura hospitalaria, tecnología médica y oportunidades profesionales".

La prevención, un consejo eficaz para disminuir el riesgo

La aparición de las enfermedades cardíacas puede evitarse con actividad física de intensidad moderada, la mayoría de los días de la semana, al menos 30 minutos, hábitos de alimentación saludable, evitar el alcohol, el tabaco y el exceso de bebidas azucaradas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda "que los adolescentes realicen actividad física de intensidad moderada a vigorosa diariamente durante una hora, mientras que los adultos deben realizar actividad física de intensidad moderada durante 150 minutos o actividad física intensa durante 75 minutos por semana, para reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles y mejorar la salud".